馬泰陽：暑假租盤渴市 租金料跑贏

今年上半年一手吸金力強，本行資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，上半年(截至6月20日)新盤共錄得8390宗成交，較去年下半年的4304宗增加超過九成。至於二手交投，本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上半年（截至6月20日）二手住宅錄19,840宗註冊，較去年下半年的13,642宗增加約45%；預料整個上半年二手住宅註冊量約21,000宗，增幅較一手為低。

值得注意，差餉物業估價署4月私人住宅售價指數按月升約0.3%，雖然連升兩個月，不過尚未收復年初調整幅度。對比租金升幅，相對較為顯著，差估署私人住宅租金指數按月升約0.9%，連升兩個月，創逾4年新高。

隨着暑假租務旺季將至，相信有不少內地學生以及專才來港，增加房屋租住需求，將繼續支撐租務市場，相信未來數月租金走勢可望持續向好，租金表現可更上一層樓。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]