廖偉強：重視客戶體驗 市道才有轉機

北上消費成了近年熱潮，主要因為內地很多的產品和消費，既保持價廉而物美，餐飲業更加不在話下，很多都是香港價錢三分之一左右。內地餐飲企業的競爭力所以比香港優勝，就是在租金、人工及食材等各方面都做到輕資本經營的結果。反觀近年香港的經營卻陷入「惡性循環」，經濟轉弱，競爭力被比下去，僱主為了節省資源，減省人手及配備；員工工作量大增，怨氣亦隨之增加，很多員工都不會講求服務質素。相反，內地員工在服務上層出不窮，兼且有很多創新配套；所以，很多香港人也選擇北上消費。在這個年代，消費者每每都講求「體驗」，內地近年很多的行業都能在這方面做得好，但香港則好像愈走愈遠，令消費者感覺不是味兒。

同樣是提供服務的地產代理，也應該以此為鑑，應該更加重視客戶「體驗」。在服務上必須要做到創新、體貼，令客戶覺得代理不只是促成一宗買賣，而是能夠提供更多的相關服務；尤其是內地的客戶，對香港非常陌生，如果地產代理願意花時間，提供更多有用的額外資訊，照顧他們所需，客戶就會視地產代理為他們的「盲公竹」，會更加認同地產代理的優良質素，並且相信自己所付出的佣金是「物超所值」。當客戶得到良好的消費體驗，信任亦會隨之增加，生意自然會滾滾而來。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]