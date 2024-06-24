陳永傑：美今年料減息一次 明年「補回」

明年或減息4次 每次0.25厘

點陣圖顯示，預計明年年底聯邦基金利率為4.1厘，高於3月預計的3.9厘，意味着明年聯儲局將減息4次，每次0.25厘，多過3月預測時的3次。聲明表示，過去一年通脹有所放緩，但仍處於高位。近幾個月來，在實現委員會2%的通脹目標方面略有進一步進展。委員會預料，在對通脹持續向2%回落更有信心之前，不宜降低利率目標範圍。

聯儲局公布利率決定前，美國5月通脹率放緩至3.3%，低過市場預期；核心通脹率亦放緩至3.4%，是2021年4月以來最低。

聯儲局主席鮑威爾表示，未來是否調整利率將視乎整體數據表現，除了觀察通脹數據，亦需要視乎勞動力市場表現。在通脹持續向2%回落更有信心之前，聯儲局都不宜減息，當局會繼續高度關注通脹風險，並將於逐次會議就利率作出決定。

筆者發覺今年可能只減息一次，但會在明年補回，實質影響不大。儘管息口暫時未見回落，美國投資市場的股市普遍高位爭持，預計樓市亦不會轉壞，這會對全球股市樓市亦有利。假如明年減息，預計會進一步利好美國以至全球股市樓市等投資市場，前景繼續看好，並會依然得到投資者的歡迎。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]