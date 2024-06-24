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經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：資金流入好倉 美團購20335

【明報專訊】港股上周五回吐逾300點，跌穿50天線，收市跌幅收窄險守萬八關。如投資者想作兩手準備，看好恒指指可留意恒指牛證（56698），收回價17,600點，行使價17,500點，2026年7月到期，有效槓桿約37.6倍。如投資者看淡恒指，可留意恒指熊證（61732），收回價18,538點，行使價18,638點，2027年3月到期，有效槓桿約32.2倍。

ATM中，美團（3690）領跌，險守10天線，輪場資金一面倒流入好倉博反彈。如投資者看好美團，可留意美團牛證（57246），收回價99元，行使價96元，2025年6月到期，有效槓桿約5.1倍；或可留意美團認購（20335），行使價150.1元，2024年11月到期，有效槓桿約6倍。另外，網易（9999）跌至近5月尾低位137元。如想博反彈，可留意網易認購（24518），行使價166.76元，2024年12月到期，有效槓桿約5.4倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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