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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：恒指今年上望20900點

【明報專訊】回顧近月港股表現，恒指受惠政策憧憬及資金流入，一度於5月20日升至今年最高的19,706點，可惜及後反覆回吐。上周五（21日）上午指數跌破18,000點，較高位下跌1700點，調整幅度略超我們預期。展望下半年，凱基亞洲並不太悲觀，估計回調過後恒指有機會重拾升軌。

篇幅關係，這次先不討論外圍情况，直接從中國經濟入手，內地首季經濟增長5.3%，優於市場預期，亦為全年達到5%左右的經濟增長率目標打好基礎。惟從月度數據可見，增長步伐並不穩健，結構亦相對不平衡，反映結合財政、貨幣及針對個別行業的刺激政策仍甚為重要。展望政策持續落地有助信心回復，經濟景氣修復勢頭可望延續，我們調升全年經濟增長預測至5%（之前的預測為4.9%）。

股市方面，我們認為在下半年，好淡爭持的格局會稍轉至傾向利好因素，包括：樓市政策「組合拳」加快內地房地產觸底；央國企積極的股東分紅；內地北水及外圍資金流入估值相對低廉的港股。

從估值而言，市場預期恒指成分股的每股盈利為2014.8元，按年升5.9%，這與我們第二季市場展望大致相同。根據凱基亞洲的內部模型，我們將今年恒指的合理值預期由19,260點，上調至20,900點。此目標所對應的預測市盈率約為10.4倍，仍低於恒指過去10年市盈率的均值，反映隨着基本因素改善（指經濟穩定發展、政策持續落實及資金作第二波入），大市在現水平計的上行機會及動力不低。另一方面，以過去10年恒指一年高低位統計，一年波幅中位數約6130點，恒指今年低位為14,794點來計，我們的目標亦在合理範圍內。

在看好之餘，大家亦要留意多項變數，例如環球經濟表現（指美國經濟放緩速度及內地經濟能否回穩）、各地政策（指美國減息時間表、內地政策具體效果）、人民幣匯價，以及資金流向等因素。當然，不得不提的是中美關係。美國總統大選將於今年11月舉行，料兩黨均會打「反華牌」。事實上，早前美國再次宣布對價值180億美元的中國進口貨品加徵關稅。後續要留意中美關係變化及其他國家會否跟從美國步伐，採取措施針對中國。面對各項地緣政局變數，下半年資本市場波動難免。

另外，精選11隻焦點股（見表）供大家參考，未來本欄會適時詳細分析相關股份的基本因素及具體買賣部署。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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