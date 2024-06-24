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經濟
2024年6月24日星期一
沈永年 大灣區樓市解碼
投資策略
三亞擬伙港澳拓一程多站旅遊 爭取歐美客赴港食玩 再到三亞度假
顧問：從濠賭經驗 泰若開賭宜做好監管
保誠156億回購股份 兩年內完成
花旗倡增持美日歐股 輕微增持中國股票
歐盟：與華貿易會談坦誠 續談判解決補貼問題
法巴財富管理：美股估值貴 分散投資至其他股市
美總統大選電視辯論 本周登場成焦點
法巴瑞銀：金價未來一年料見2600美元
嘀嗒毛利率高 內地順風車二哥
付費群組教炒股料收斂 免犯無牌提供投資意見罪 是否取酬成關鍵
私募合眾：中國「大到不能忽視」 續覓投資機會 仍未拍板
美的置業實物分派房產開發業務
初創研製冷塗料 應用逾百項目
SDRC塗料吸熱少 散熱能力強
「123快樂政策」代替同居助慳錢
環球經濟數據
劉思明：股價續尋頂 中移Call 22233
張兆聰：港零售弱 樓價現新跌浪惹憂慮
張兆聰：機械人龍頭 亞馬遜可憧憬
伍禮賢：中國建築受惠「中特估」概念
涂國彬：宏觀經濟主導金價行情
陳大為：英通脹仍高過疫前 失業率升添憂
袁國守：投資想賺錢 忌討厭政治
謝偉銓：簡約公屋過渡屋提升基層居住環境
陳正犖：歐元或先下試1.06
簽帳賺里數 要揀回贈佳信用卡
沈永年：服務提升收費平推動北上體檢
許健生：All In北都 1/3香港重新發展
溫傑：恒指今年上望20900點
袁國守：港股短期料上落格局
林少陽：港股先要蹲下來 才可跳得更高
技術取勝：騰訊處上升軌之上
李聲揚：港交所大賺 並非香港之福
蔡金強：紫金與銅的故事
艾雲豪：諾獎巨星隕落 曾研基金零分成績行為偏差
李順威：市寬仍正常 勿因偏見誤判
劉思明：中字頭股料續成避風港
瑞銀亞洲：資金流入好倉 美團購20335
摩根大通亞洲：資金博反彈 快手牛50335
周顯：對「前置式監管」有意見
張佩儀：eMPF增運作效率 助降費用
王弼：泡沫尾聲須嚴控注碼
曾淵滄：大家樂股息高 受惠消費兩極化
湯文亮：有錢佬的「壞習慣」
陳永傑：美今年料減息一次 明年「補回」
廖偉強：重視客戶體驗 市道才有轉機
布少明：全年租金料升約8% 表現勝樓價
馬泰陽：暑假租盤渴市 租金料跑贏
恒地二部擬推4市區盤 涉近4000伙 稱一國兩制優勢吸引專才 帶動住屋需求
話你知：恒地系樓盤今年暫累沽1500伙
內地專才零議價2.6萬租泓景臺3房
新地上半年賣樓吸金150億
十大屋苑周末4宗成交 挫兩成
白沙道地舖租26萬 較疫情時高兩成
NOVO 3B期戶型多 設10款標準戶
翠怡兩房606萬沽 呎價企穩1.2萬
提早投資 加大複息效應助退休
沈永年：服務提升收費平推動北上體檢
【明報專訊】作為一名居住在香港的筆者，近年來也加入了前往大灣區做健康體檢的行列，背後究竟是什麼原因推動了我做出這樣的選擇呢？讓我來分享一些主要因素。
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三亞擬伙港澳拓一程多站旅遊 爭取歐美客赴港食玩 再到三亞度假
顧問：從濠賭經驗 泰若開賭宜做好監管
保誠156億回購股份 兩年內完成
花旗倡增持美日歐股 輕微增持中國股票
歐盟：與華貿易會談坦誠 續談判解決補貼問題
法巴財富管理：美股估值貴 分散投資至其他股市
美總統大選電視辯論 本周登場成焦點
法巴瑞銀：金價未來一年料見2600美元
嘀嗒毛利率高 內地順風車二哥
付費群組教炒股料收斂 免犯無牌提供投資意見罪 是否取酬成關鍵
私募合眾：中國「大到不能忽視」 續覓投資機會 仍未拍板
美的置業實物分派房產開發業務
初創研製冷塗料 應用逾百項目
SDRC塗料吸熱少 散熱能力強
「123快樂政策」代替同居助慳錢
環球經濟數據
劉思明：股價續尋頂 中移Call 22233
張兆聰：港零售弱 樓價現新跌浪惹憂慮
張兆聰：機械人龍頭 亞馬遜可憧憬
伍禮賢：中國建築受惠「中特估」概念
涂國彬：宏觀經濟主導金價行情
陳大為：英通脹仍高過疫前 失業率升添憂
袁國守：投資想賺錢 忌討厭政治
謝偉銓：簡約公屋過渡屋提升基層居住環境
陳正犖：歐元或先下試1.06
簽帳賺里數 要揀回贈佳信用卡
沈永年：服務提升收費平推動北上體檢
許健生：All In北都 1/3香港重新發展
溫傑：恒指今年上望20900點
袁國守：港股短期料上落格局
林少陽：港股先要蹲下來 才可跳得更高
技術取勝：騰訊處上升軌之上
李聲揚：港交所大賺 並非香港之福
蔡金強：紫金與銅的故事
艾雲豪：諾獎巨星隕落 曾研基金零分成績行為偏差
李順威：市寬仍正常 勿因偏見誤判
劉思明：中字頭股料續成避風港
瑞銀亞洲：資金流入好倉 美團購20335
摩根大通亞洲：資金博反彈 快手牛50335
周顯：對「前置式監管」有意見
張佩儀：eMPF增運作效率 助降費用
王弼：泡沫尾聲須嚴控注碼
曾淵滄：大家樂股息高 受惠消費兩極化
湯文亮：有錢佬的「壞習慣」
陳永傑：美今年料減息一次 明年「補回」
廖偉強：重視客戶體驗 市道才有轉機
布少明：全年租金料升約8% 表現勝樓價
馬泰陽：暑假租盤渴市 租金料跑贏
恒地二部擬推4市區盤 涉近4000伙 稱一國兩制優勢吸引專才 帶動住屋需求
話你知：恒地系樓盤今年暫累沽1500伙
內地專才零議價2.6萬租泓景臺3房
新地上半年賣樓吸金150億
十大屋苑周末4宗成交 挫兩成
白沙道地舖租26萬 較疫情時高兩成
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