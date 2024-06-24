簽帳賺里數 要揀回贈佳信用卡

明報記者 劉敬華

選擇以簽帳賺飛行里數作招徠的信用卡，首要考慮信用卡積分可兌換那些飛行常客計劃的里數，目前以國泰航空亞洲萬里通（Asia Miles）的里數，以及英航會員俱樂部的Avios積分較受港人歡迎，兩個計劃均提供以里數/積分兌換機票，以及以里數/積分加現金兌換機票的選擇，且兩者均為「寰宇一家」成員，除可選擇以里數/積分兌換自家航空公司的機票外，亦可兌換如日本航空等「寰宇一家」聯盟成員的機票。是次比較的信用卡中，除東亞銀行World Mastercard及渣打國泰Mastercard只提供亞洲萬里通一個選擇外，其餘均可同時提供亞洲萬里通及英航會員俱樂部的選擇。

是次比較的信用卡中，不少信用卡可就海外簽帳提供較佳的里數回贈，當中又以Citi PremierMiles信用卡較為吸引，該卡持卡人於當月月結單內包括本地及海外簽帳的總認可簽帳金額達2萬元或以上，該月的海外及網上外幣簽帳便可以每3元兌換1里計算，若當月月結單內總認可簽帳低於2萬元，該月的海外及網上外幣簽帳仍可以每4元兌換1里。

配合迎新優惠 加快儲夠里數外遊

至於本地簽帳兌換里數方面，以渣打國泰Mastercard於食肆及酒店簽帳每4元便可兌換1里，相對較為吸引，惟該卡的其他本地簽帳為每6元換1里，較適合經常外食人士。匯豐EveryMile信用卡的本地簽帳每5元可兌換1里，而以該卡於指定的日常消費，即本地交通出行、咖啡店和輕便美食，以及網上娛樂平台等特選商戶簽帳消費，包括九巴、城巴、港鐵、星巴克咖啡、太平洋咖啡、天仁茗茶、Green Common、Netflix、Disney+及Spotify等，更可享每2元兌換1里。

至於迎新優惠，以渣打國泰Mastercard可以低至1000元簽帳獲得里數的門檻最低，該行的全新信用卡客戶於今年9月30日或以前成功申請該卡，並於發卡首兩個月累積簽帳滿不同金額，將可獲贈不同數量的飛行里數，若期內累積簽帳滿1000元，可獲贈5000里數；累積簽帳達5000元，可獲1.5萬里；累積簽帳滿4萬元，可獲贈4萬里數；期內累積簽帳滿10萬元，則可獲6萬里數。

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