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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：投資想賺錢 忌討厭政治

【明報專訊】特朗普於2017年就任美國總統後，連番對外徵收進口貨品關稅，中美關係亦自此緊張起來，其後不少散戶以至個別股評人呻：「現時根本不是分析股市，而是分析政局。」奇怪，政治風險向來是投資風險之一，且是舉足輕重的變數，全球資金何去何從，往往看國際地緣政治變化，若想在投資市場中賺錢，又怎可避開政治不談？

早前筆者在本欄分享了個人投資失敗的例子，冀給各位借鏡，免重蹈覆轍，今期盼容「夜郎自大」一次，談談算是不太失禮的投資部署，說的是過去廿多年來自家的強積金（MPF）配置。MPF制度自2000年12月開始實施，至今快24年。頭十多廿年，筆者轉過一次工，所以擁有兩個MPF帳戶，其一100%資金放在亞洲股票基金，另一戶口100%投資中港股票基金。當年作出這樣的配置，一來當時筆者還年輕，投資年期仍長，作風因而較進取；再者，廿多年前開始，基金界近乎一致唱好亞洲投資前景，加上中國經濟正值高速增長，港股亦仍處長期升浪中，故「All in」亞洲股票資產。

幸，港股由2000年尾至2018年初，粗略而言，屬一浪高於一浪，因此筆者那段期間持有的MPF組合，回報翻了一番有多；期內持有的亞洲股票基金，曾多年位列MPF榜首。至2020至2021年，筆者作出參與MPF計劃以來最重大的資產調配，把所有累積資產及往後每月供款轉移至國際股票基金，可想而知，近年個人MPF投資回報遠遠跑贏港股。何解轉換MPF基金timing算不錯？除因筆者開始踏入中年，想將投資風險分散一點，更重要是本文引子提及的政治因素。

長線資金熱錢均關注全球政治形勢

基本和技術分析，固然具參考價值，但筆者多年來更重視國際政治動向，因「政經」、「政經」，政治和經濟兩者密不可分，為追求理想回報，環球長線投資資金（如各國退休基金）及熱錢（如對冲基金），都甚關注全球最新政治形勢。為了掌握全球局勢，除習慣觀看不同國家的新聞報道和分析外，筆者還喜歡四處出遊，如今年上半年，除多次前往深圳和澳門，還先後遊歷美國加州、台灣高雄及泰國多地，親身感受各地變化，以保持個人的投資觸覺，避免「紙上談兵」。

近年西方與中國關係轉差，對筆者來說，「非一日之寒」，過去廿多年赴歐美旅遊或公幹時，親眼看見好些西方人對亞洲人不友善，加上不時閱讀政治新聞和資料，並與各地人交談，終有了一些「觸覺」，發現西方與中國關係惡化，絕非「無緣無故的恨」，故至2016年特朗普勝出美國總統選舉不致「震驚」，往後的國際形勢、中美關係以至本港政治環境改變，已眾所周知，不贅。

西方與中國關係轉差非一日之寒

因此，當年筆者告訴自己，全球風向不同了，投資部署必須有變，幾年前調整個人MPF組合軌道，全數轉至北美洲股票比重較高的國際股票基金，並持有至今，該基金過去5年回報55%，年初至今約10%，短期內不打算再有任何調動。簡言，若想投資賺錢，忌「我討厭政治」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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