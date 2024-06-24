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經濟
新經濟新天地

初創研製冷塗料 應用逾百項目

【明報專訊】本版兩年半前曾報道，一種不用電也可在日間令固體表面溫度低於周圍氣溫的被動式輻射製冷技術（SDRC），在國際掀起研究熱潮。本地有初創企業當時已研發出這種輻射製冷塗料，並籌備量產。該公司去年1月開始量產，至去年底產品已應用於超過100個項目，除了建築物，還將應用到紡織品和汽車上。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

創冷科技（i2Cool Limited）共同創辦人朱毅豪透露，該公司用了2022年一整年籌備廣州一家合資廠，以生產其輻射製冷塗料和油漆iPaint。去年1月推出產品，到去年底產品已應用於接近20個國家和地區的超過100個項目，覆蓋面積53,575平方米，為客戶累積節省超過100萬度電。

這些項目回本期由半年至3年不等，大多數介乎一年多至兩年多。主要應用包括：在建築物天台的地面塗上iPaint，令天台表面的溫度下降，從而令頂樓室溫下降，以降低頂樓空調系統的耗電量。

助天台機房頂樓等降溫

以商業樓宇和商場來說，由於天台往往設有中央空調系統的水冷式設備，以及其他機房，所以業主通常都要求除了天台地面，也在中央空調系統的水管以及其他機房的表面塗上iPaint，令中央空調系統的製冷系數（COP）提高10%至15%，以及令那些機房的空調耗電量降低。本地某電訊公司更索性在一幢電話交換機樓的天台和外牆塗上iPaint。

此外，在日間陽光普照時，很多安裝在建築物天台的太陽能光伏板的表面溫度會高達40至45度，這會令其發電效率下降。因此，iPaint的另一種應用就是塗在這些太陽能光伏板的金屬框架，以及旁邊的地面上，間接令這些太陽能光伏板的表面溫度下降至大約攝氏37度，從而令其發電量提高3%至8%。

創冷科技的輻射製冷技術初期主要是以油漆形式出現。但近期在產品形態和應用場景多元化方面，該公司都取得突破，已成功將輻射製冷塗料分別加在透明膠膜（產品稱為iFilm）、磚頭（產品稱為iCeramic）和紡織品上。

其中，iFilm在今年初開始量產，可以應用於建築物的玻璃窗和車窗。iFilm的作用就好像iPaint，玻璃窗貼上它之後，其表面溫度就會下降。但分別是，iFilm的可見光透光度高達大約85%。

玻璃汽車也可應用

現時，本地已有一家酒店和兩個商場大量使用iFilm。此外，城巴亦已在兩部巴士的車頂塗上iPaint，以及在車窗貼上iFilm，以測試巴士空調系統節省電力程度。創冷科技希望，先供貨給一些巴士營運商。至於私家車車主，則希望透過和某些車行合作，下半年為他們提供服務。當然，最理想是開拓到前裝市場，和一些新能源汽車及巴士生產商合作，在汽車和巴士出廠之前，就已經在車身塗上iPaint，在車窗貼上iFilm。但這需要較多時間商議，預期要一兩年後才成事。在此之前，該公司會先推出家用版iFilm，在連鎖家品店上架，讓家庭用戶自行購買和使用。

將推涼感巾T恤夏季制服

至於iCeramic則由佛山代工廠生產，計劃在第三季推出。iCeramic有兩種產品。一種是用來鋪地面，讓地面降溫。另一種則是用來建造大廈的外牆，那外牆就毋須再塗上iPaint。紡織品方面，將於一兩個月內推出涼感巾和T恤，每件售價在100元以內，稍後還有縮骨傘。這些產品亦接受公司和團體訂購，可以印上它們的圖案。

該公司已和幾家公司溝通，希望為它們製造夏季的戶外工作制服，涉及工種包括：地盤工人、速遞員、外賣員等。預料今年內實現首批試穿。

朱毅豪表示，現時的涼感巾和T恤等都是將輻射製冷塗料壓印在布料表面上。這種製造方式比較簡單，可以早一些推出市場，也相當耐用，可以水洗多次而不會脫落。該公司亦正在研究，將輻射製冷塗料融入到紗線中，令耐用性更強。預料今年底完成研發工作，明年找代工廠生產。

[新經濟新天地]

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