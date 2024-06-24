私募合眾：中國「大到不能忽視」 續覓投資機會 仍未拍板

【明報專訊】全球最大型私募基金之一合眾集團（Partners Group）上周五宣布正式落戶香港，在港開設亞太區第7個辦事處。雖然中國受地緣政治因素影響，不過合眾集團亞太區私人財富部門主管兼香港辦事處負責人徐家傑受訪時指出，中國作為全球最大市場之一，規模「大到不能忽視」，集團亦持續在市場尋找投資機會。
合眾集團現時在亞太區約投資60億美元，包括跨境物流公司Apex Logistics、日前再次申請上市的連鎖中餐廳綠茶集團等。徐家傑指出，現時內地市場處於流動性低位，不過早在四五年前其實很多很多投資進入中國，相信未必會長時間維持流動性偏低的情况，但短期內或有不同因素影響，令國際投資者未必第一步感興趣投資中國。
徐家傑表示，合眾集團在上海已設有辦事處，主要負責投資研究，對集團而言，現時正是一個良好的機會研究投資中國，內部亦有積極討論，但暫時未確定任何投資。
港辦事處負責客戶服務及銷售
他續稱，合眾集團旗下私募投資集中於三大主題，分別是數碼化、新生活（new living）、減碳。集團首先會做主題分析，了解有什麼因素影響行業，從中再篩選至行業龍頭公司，並與公司討論等，大部分項目研究需時兩至3年才真正投資。
他又指出，近年投資者對基建項目更有興趣，除了傳統高速公路等項目，數據中心、太陽能發電場等亦是新基建項目，符合集團投資數碼化、減碳的主題。一般而言，合眾大多會收購數個數碼中心等，再通過合併等方式增加營運效率。
合眾集團在港設立辦事處，主要負責客戶服務及銷售，徐家傑解釋，集團數年前成立個人財富團隊，認為成立本地團隊可以更好地服務本地市場。集團早於兩年前研究成立香港辦公室，一開始想法是吸引更多個人財富資產，深入研究後認為香港有着很大的地理環境優勢，接下來將與原有的國際及本地分銷伙伴加大合作，以及增加分銷渠道，認為旗下的常青基金（Evergreen Vehicle）的私募市場解決方案，可補充香港市場現時的缺口。