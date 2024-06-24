法巴瑞銀：金價未來一年料見2600美元

雖然隨着美國聯儲局2022年3月以來大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端現時高達5.5厘，即持有黃金每年成本為5.5%，但金價在2021年及2022年均按年下跌後，去年開始掉頭回升13.1%，今年以來延續升勢，上周收報每盎司2321.98美元，與去年底2062.98美元比較，5個多月便上漲12.55%（見圖1），幾乎等於去年全年升幅。

法國巴黎銀行財富管理Prashant Bhayani在上文預期，全球主要央行正步入或快步入減息周期，當中，歐洲央行於月初將主要再融資利率下調0.25厘至4.25厘後，仍有條件進一步減息，估計今年將再減息兩次共0.5厘，明年再減息3次共0.75厘，換言之，明年底主要再融資利率將回落至3厘；美國方面，料聯儲局今年9月開始減息0.25厘，明年再減息4次共1厘，累積減息1.25厘，帶動聯邦基金利率上端明年底回落至4.25厘。

地緣風險升 發展中國家料增持黃金

參考上述美國及歐洲息口走勢預測，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏指出，隨着持有黃金的成本將持續下降，這當然有利金價表現。除了減息利好外，譚慧敏分析，央行增持是金價另一正面因素。截至去年底，美國、德國、法國及意大利外匯儲備均大多數屬黃金，而中國及多個發展中國家黃金佔外匯儲備的比例少於10%，譚慧敏認為，在目前全球地緣政治緊張的情况下，中國及多個發展中國家央行料傾向增加黃金在外匯儲備中的比例，因此需要買入黃金，這也為金價上升帶來動力。

內地居民近月買金 可對冲人幣貶值

另外，人民幣在岸價上周五收報7.261，接近今年以來低位，與去年底收報7.1比較，已貶值約2.2%。譚慧敏認為，對於一些中國內地居民來說，購買黃金也是對冲人民幣貶值風險的方法之一，這也會為黃金帶來新增需求。綜合上述因素，譚慧敏預測，金價在未來12個月可升至每盎司2600美元。

瑞銀料金價未來兩年突破2800美元

除了法國巴黎銀行財富管理看好金價外，另一歐資大行瑞銀本月初亦已上調金價預測。瑞銀貴金屬策略師Joni Teves表示：「我們已上調了金價展望，將2024年平均預測和年終目標分別上調8%至2365美元和2600美元。我們預計金價將在未來兩年進一步上漲，預計在此期間金價將突破2800美元。」金價上周收報每盎司2321.98美元，以瑞銀上述年終目標2600美元計算，潛在升幅達11.9%。

Teves解釋，是次瑞銀上調金價預測的原因是，不論央行買入黃金作為外匯儲備或個人購買黃金實物自用的需求均明顯上升，背景是宏觀環境不明朗及地緣政治風險持續，有需要在投資組合中加入黃金以分散風險，這趨勢料仍會持續。

白銀年底目標36美元 潛在升22%

另外，Teves認為，隨着市場預期美國聯儲局即將放寬貨幣政策，白銀價格今年以來與黃金價格亦同步向好，而且由於白銀需求高於供應的情况更明顯，故此白銀表現優於黃金：「我們予白銀2024年年終目標和平均預測分別為36美元及30.5美元，分別上調20%及14%。我們預計白銀的表現優於黃金。」

白銀上周收報每盎司29.55美元（見圖2），與去年底收報23.79美元比較，今年以來錄得24.2%升幅，大幅跑贏金價；以瑞銀予白銀年終目標36美元計算，潛在升幅達21.8%，亦同樣高於金價。

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