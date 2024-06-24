美總統大選電視辯論 本周登場成焦點

【明報專訊】美國將於今年11月舉行總統大選，由現任總統拜登與上任總統特朗普競逐，重演4年前總統大選的戲碼，而拜登及特朗普將於美國時間本周四就是次總統大選進行首場電視辯論，成為全球焦點。
法國巴黎銀行財富管理亞太區首席投資長Prashant Bhayani分析，根據RealClearPolitics及該行數據，截至本月13日，特朗普支持率為47.9%，略高於拜登的44.7%，而且特朗普在Wisconsin、Arizona、Georgia、Michigan、Pennsylvania、North Carolina及Nevada等7個關鍵搖擺州份的支持率均領先拜登，的確略有優勢，但領先幅度不多，優勢並不明顯，距離大選4個多月仍有很大變數。
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Bhayani指出，除了由拜登或特朗普勝選下屆美國總統外，參眾兩院由民主黨或共和黨控制也十分重要。Bhayani引述Polymarket、PredictIt及GS Global Investment Research於本月4日統計，特朗普勝選及由共和黨控制參眾兩院的機率為33%，在不同選舉結果中屬最高，在此情况下，預計特朗普可能會將美國企業所得稅稅率由現時的21%下調至15%，而且美國亦可能會減少對烏克蘭在內盟友軍事支持，也可能會對中國所有產品加徵高達60%的關稅，均屬左右全球大局的決策，值得密切留意。
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