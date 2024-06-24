美總統大選電視辯論 本周登場成焦點

法國巴黎銀行財富管理亞太區首席投資長Prashant Bhayani分析，根據RealClearPolitics及該行數據，截至本月13日，特朗普支持率為47.9%，略高於拜登的44.7%，而且特朗普在Wisconsin、Arizona、Georgia、Michigan、Pennsylvania、North Carolina及Nevada等7個關鍵搖擺州份的支持率均領先拜登，的確略有優勢，但領先幅度不多，優勢並不明顯，距離大選4個多月仍有很大變數。

特普朗若全面執政 料減企業稅加對華關稅

Bhayani指出，除了由拜登或特朗普勝選下屆美國總統外，參眾兩院由民主黨或共和黨控制也十分重要。Bhayani引述Polymarket、PredictIt及GS Global Investment Research於本月4日統計，特朗普勝選及由共和黨控制參眾兩院的機率為33%，在不同選舉結果中屬最高，在此情况下，預計特朗普可能會將美國企業所得稅稅率由現時的21%下調至15%，而且美國亦可能會減少對烏克蘭在內盟友軍事支持，也可能會對中國所有產品加徵高達60%的關稅，均屬左右全球大局的決策，值得密切留意。

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