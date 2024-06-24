明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

法巴財富管理：美股估值貴 分散投資至其他股市

【明報專訊】雖然美股三大指數上周均錄得升幅，惟焦點股Nvidia（英偉達）（美：NVDA）周四股價破頂後沽壓湧現，由高位回落近一成，全周亦倒跌4.03%，今期封面故事由法國巴黎銀行財富管理亞太區首席投資長Prashant Bhayani及香港首席投資策略師譚慧敏分析最新形勢。Bhayani分析，現時美國股市市值佔全球股市約60%，這屬逾半世紀以來高位，目前可考慮分散投資至全球其他股市；譚慧敏分析，目前市場對Nvidia盈利增長預測已相當高，故要超越此預期不易，強調要投資人工智能（AI）主題不只有Nvidia，還有很多網絡安全、軟件及硬件股可以考慮。

明報記者 葉創成

歐洲最大銀行之一法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）旗下私人銀行──東方匯理財富管理香港分行董事總經理兼投資策略主管曾敏聰在上期《Money Monday》封面故事專訪中表示，由於預期環球主要央行步入減息周期，故他建議減持現金，增持股票及債券，該行短期在全球股市中略為超配亞洲（中國除外），予中國股市中性評級。上周全球股市延續升勢，當中，MSCI全球指數上升0.45%，MSCI中國指數逆市下跌0.71%，MSCI新興亞洲（中國除外）指數則上升逾1%，可見東方匯理財富管理曾敏聰測市準確。珠玉在前，今期封面故事由另一法資大行──法國巴黎銀行財富管理分析後市。

料美下季開始減息 至明年底累減1.25厘

法國巴黎銀行財富管理Prashant Bhayani同樣預期，全球主要央行步入減息周期，因此看好股票及債券。Bhayani估計，歐盟今年及明年通脹分別為2.4%及2.1%，在通脹持續放緩的情况下，歐洲央行於本月初將主要再融資利率下調0.25厘至4.25厘後，仍有進一步減息的條件，估計歐洲央行今年將再減息兩次共0.5厘，明年再減息3次共0.75厘，換言之，明年底主要再融資利率將回落至3厘。

美國方面，Bhayani認為，即使當地通脹處於高位的時間的確比預期長，但Bhayani形容，「去通脹」屬來遲了但不會缺席（Disinflation Not Derailed But Delayed），預期美國今年及明年通脹分別為3.4%及2.9%，與歐盟一樣通脹繼續放緩，因此亦同樣有減息的條件，料聯儲局今年9月便開始減息0.25厘，明年再減息4次共1厘，累積減息1.25厘，帶動聯邦基金利率上端明年底回落至4.25厘。

另外，Bhayani亦預測，英國今年及明年通脹分別是2.6%及2.2%、新加坡今年及明年通脹分別是3%及2.5%，印度今年及明年通脹分別是4.7%及4.3%，換言之，這些國家通脹今明兩年可望像歐盟及美國般繼續回落外，這為有關央行提供了減息空間。

全球主要央行減息 國債優質企業債看俏

上述全球主要央行若一如Bhayani預期在今年及明年減息，債券市場肯定會受惠。Bhayani指出，美國10年期國債孳息率已於去年10月23日在逾5厘水平見頂，當時法國巴黎銀行財富管理開始超配有關國債至今，該孳息率上周收報4.2554厘，與該行評估的合理值相若，惟Bhayani提醒，若美國經濟增長放緩比預期嚴重，令聯儲局明年底前需要的減息幅度高於他上述預測的1.25厘，10年期國債孳息率便有進一步下跌的空間。

除了美國國債外，Bhayani也看好美國投資級別企業債券，原因是其孳息率處於2008年金融海嘯爆發以來高位，估值吸引，而在美國經濟料出現「軟着陸」（即聯儲局加息令通脹回落至政策目標後可以開始減息，期內GDP仍然維持合理增長，並無出現衰退），而非「硬着陸」的前提下，有關債券違約風險亦屬可控，因此值得投資。

美股市值佔全球近60% 半世紀以來高位

美國經濟若真的出現「軟着陸」，對當地股市當然也屬利好，惟Bhayani認為也要留意估值因素。Bhayani解釋，目前美國股市市值佔全球股市市值比例高達約60%（見圖1），屬逾半世紀以來高位，雖然這是由於美國在全球科技及眾多高增值產業處於主導地位，但考慮到美國人口僅佔全球4%、GDP總量僅全球四分之一，美國股市市值現佔全球股市市值比例如此高，也會令投資者產生疑慮，故他建議要分散投資至非美股。

法國巴黎銀行財富管理譚慧敏認為，隨着美股三大指數早前不斷創新高，自然會觸發投資者對美股估值偏高的憂慮，而美股現時預測市盈率達20多倍，除了高於本身的歷史平均值外，亦遠高於全球其他股市；撇除大型科技股的美股估值現時與歷史平均值相若，但也高於全球其他股市。作為比較，現時亞洲、歐洲及新興市場多個股市估值均低於歷史平均值（見圖2）。

料美龍頭科企盈利增長放緩 難再領漲大市

可以留意，根據彭博及法國巴黎銀行財富管理預測，即使Nvidia、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、facebook母公司Meta（美：META）、Google母企Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等7隻龍頭科技股（Magnificent 7）今年平均每股盈利增長近30%，遠遠高於其餘493隻標指成分股及標指400中型股指數成分股，但明年該7隻龍頭科技股平均每股盈利增長將會放緩至20%以下，作為比較，其餘493隻標指成分股及標指400中型股指數成分股明年平均每股盈利增長均會高於今年（見圖3）。假如股價表現由盈利增長來決定的話，Magnificent 7股價未來一段時間料難以再次大幅跑贏其餘493隻標指成分股及標指400中型股指數成分股。

事實上，在本月6日見報的「名人樓市論壇」專訪中，有逾40年投資經驗的普徠仕美國小型公司股票基金的投資組合專家Michele Ward亦曾指出，部分美國大型股股價表現突出，成市場焦點此情况，在1970年代初期亦曾出現，惟隨着其後市場環境出現變化，1974年開始美國小型股便開始跑贏大型股近10年，她回憶說：「當年這些美國大型股仍然是偉大的企業，但由於市場對他們預期早已很高，即使業績理想亦難再帶動股價勁升。」

巧合的是，法國巴黎銀行財富管理Bhayani在上文指出，目前美國股市市值佔全球股市市值比例高達約60%，屬逾半世紀以來高位，上一次的高位也是出現在1970年代初。

股本回報率改善 看好日本金融股軟件股

綜合上述分析，譚慧敏強調，經過去年初以來由7隻龍頭科技股（Magnificent 7）帶動美國股市顯著跑贏全球股市後，目前分散投資屬十分重要。首先，即使人工智能此主題值得長期看好，目前只是該新興科技的發展初階，但也並非只有Nvidia一間上市公司受惠，還有很多網絡安全、軟件及硬件股可以考慮；第二，在美股之中，除了科技股外，也可以留意一些估值比較吸引的價值股；第三，在美股以外，由於相信日本上市公司可以藉着改善股本回報率（ROE）來提高市帳率（PBR）等估值，故日本股市有寶可尋，當中，日本銀行股及保險股受惠於負利率政策結束，而晶片、晶片設備及軟件股也得益於人工智能熱潮。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕Magnificent 7 美國減息 美股 法國巴黎銀行財富管理Prashant Bhayani 法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏

上 / 下一篇新聞

三亞擬伙港澳拓一程多站旅遊 爭取歐美客赴港食玩 再到三亞度假
三亞擬伙港澳拓一程多站旅遊 爭取歐美客赴港食玩 再到三亞度假
顧問：從濠賭經驗 泰若開賭宜做好監管
顧問：從濠賭經驗 泰若開賭宜做好監管
保誠156億回購股份 兩年內完成
保誠156億回購股份 兩年內完成
花旗倡增持美日歐股 輕微增持中國股票
花旗倡增持美日歐股 輕微增持中國股票
歐盟：與華貿易會談坦誠 續談判解決補貼問題
歐盟：與華貿易會談坦誠 續談判解決補貼問題
美總統大選電視辯論 本周登場成焦點
美總統大選電視辯論 本周登場成焦點
法巴瑞銀：金價未來一年料見2600美元
法巴瑞銀：金價未來一年料見2600美元
嘀嗒毛利率高 內地順風車二哥
嘀嗒毛利率高 內地順風車二哥
付費群組教炒股料收斂 免犯無牌提供投資意見罪 是否取酬成關鍵
付費群組教炒股料收斂 免犯無牌提供投資意見罪 是否取酬成關鍵
私募合眾：中國「大到不能忽視」 續覓投資機會 仍未拍板
私募合眾：中國「大到不能忽視」 續覓投資機會 仍未拍板
美的置業實物分派房產開發業務
美的置業實物分派房產開發業務
初創研製冷塗料 應用逾百項目
初創研製冷塗料 應用逾百項目
SDRC塗料吸熱少 散熱能力強
SDRC塗料吸熱少 散熱能力強
「123快樂政策」代替同居助慳錢
「123快樂政策」代替同居助慳錢
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：股價續尋頂 中移Call 22233
劉思明：股價續尋頂 中移Call 22233
張兆聰：港零售弱 樓價現新跌浪惹憂慮
張兆聰：港零售弱 樓價現新跌浪惹憂慮
張兆聰：機械人龍頭 亞馬遜可憧憬
張兆聰：機械人龍頭 亞馬遜可憧憬
伍禮賢：中國建築受惠「中特估」概念
伍禮賢：中國建築受惠「中特估」概念
涂國彬：宏觀經濟主導金價行情
涂國彬：宏觀經濟主導金價行情
陳大為：英通脹仍高過疫前 失業率升添憂
陳大為：英通脹仍高過疫前 失業率升添憂
袁國守：投資想賺錢 忌討厭政治
袁國守：投資想賺錢 忌討厭政治
謝偉銓：簡約公屋過渡屋提升基層居住環境
謝偉銓：簡約公屋過渡屋提升基層居住環境
陳正犖：歐元或先下試1.06
陳正犖：歐元或先下試1.06
簽帳賺里數 要揀回贈佳信用卡
簽帳賺里數 要揀回贈佳信用卡
沈永年：服務提升收費平推動北上體檢
沈永年：服務提升收費平推動北上體檢
許健生：All In北都 1/3香港重新發展
許健生：All In北都 1/3香港重新發展
溫傑：恒指今年上望20900點
溫傑：恒指今年上望20900點
袁國守：港股短期料上落格局
袁國守：港股短期料上落格局
林少陽：港股先要蹲下來 才可跳得更高
林少陽：港股先要蹲下來 才可跳得更高
技術取勝：騰訊處上升軌之上
技術取勝：騰訊處上升軌之上
李聲揚：港交所大賺 並非香港之福
李聲揚：港交所大賺 並非香港之福
蔡金強：紫金與銅的故事
蔡金強：紫金與銅的故事
艾雲豪：諾獎巨星隕落 曾研基金零分成績行為偏差
艾雲豪：諾獎巨星隕落 曾研基金零分成績行為偏差
李順威：市寬仍正常 勿因偏見誤判
李順威：市寬仍正常 勿因偏見誤判
劉思明：中字頭股料續成避風港
劉思明：中字頭股料續成避風港
瑞銀亞洲：資金流入好倉 美團購20335
瑞銀亞洲：資金流入好倉 美團購20335
摩根大通亞洲：資金博反彈 快手牛50335
摩根大通亞洲：資金博反彈 快手牛50335
周顯：對「前置式監管」有意見
周顯：對「前置式監管」有意見
張佩儀：eMPF增運作效率 助降費用
張佩儀：eMPF增運作效率 助降費用
王弼：泡沫尾聲須嚴控注碼
王弼：泡沫尾聲須嚴控注碼
曾淵滄：大家樂股息高 受惠消費兩極化
曾淵滄：大家樂股息高 受惠消費兩極化
湯文亮：有錢佬的「壞習慣」
湯文亮：有錢佬的「壞習慣」
陳永傑：美今年料減息一次 明年「補回」
陳永傑：美今年料減息一次 明年「補回」
廖偉強：重視客戶體驗 市道才有轉機
廖偉強：重視客戶體驗 市道才有轉機
布少明：全年租金料升約8% 表現勝樓價
布少明：全年租金料升約8% 表現勝樓價
馬泰陽：暑假租盤渴市 租金料跑贏
馬泰陽：暑假租盤渴市 租金料跑贏
恒地二部擬推4市區盤 涉近4000伙 稱一國兩制優勢吸引專才 帶動住屋需求
恒地二部擬推4市區盤 涉近4000伙 稱一國兩制優勢吸引專才 帶動住屋需求
話你知：恒地系樓盤今年暫累沽1500伙
話你知：恒地系樓盤今年暫累沽1500伙
內地專才零議價2.6萬租泓景臺3房
內地專才零議價2.6萬租泓景臺3房
新地上半年賣樓吸金150億
新地上半年賣樓吸金150億
十大屋苑周末4宗成交 挫兩成
十大屋苑周末4宗成交 挫兩成
白沙道地舖租26萬 較疫情時高兩成
白沙道地舖租26萬 較疫情時高兩成
NOVO 3B期戶型多 設10款標準戶
NOVO 3B期戶型多 設10款標準戶
翠怡兩房606萬沽 呎價企穩1.2萬
翠怡兩房606萬沽 呎價企穩1.2萬
提早投資 加大複息效應助退休
提早投資 加大複息效應助退休