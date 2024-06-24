法巴財富管理：美股估值貴 分散投資至其他股市

明報記者 葉創成

歐洲最大銀行之一法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）旗下私人銀行──東方匯理財富管理香港分行董事總經理兼投資策略主管曾敏聰在上期《Money Monday》封面故事專訪中表示，由於預期環球主要央行步入減息周期，故他建議減持現金，增持股票及債券，該行短期在全球股市中略為超配亞洲（中國除外），予中國股市中性評級。上周全球股市延續升勢，當中，MSCI全球指數上升0.45%，MSCI中國指數逆市下跌0.71%，MSCI新興亞洲（中國除外）指數則上升逾1%，可見東方匯理財富管理曾敏聰測市準確。珠玉在前，今期封面故事由另一法資大行──法國巴黎銀行財富管理分析後市。

料美下季開始減息 至明年底累減1.25厘

法國巴黎銀行財富管理Prashant Bhayani同樣預期，全球主要央行步入減息周期，因此看好股票及債券。Bhayani估計，歐盟今年及明年通脹分別為2.4%及2.1%，在通脹持續放緩的情况下，歐洲央行於本月初將主要再融資利率下調0.25厘至4.25厘後，仍有進一步減息的條件，估計歐洲央行今年將再減息兩次共0.5厘，明年再減息3次共0.75厘，換言之，明年底主要再融資利率將回落至3厘。

美國方面，Bhayani認為，即使當地通脹處於高位的時間的確比預期長，但Bhayani形容，「去通脹」屬來遲了但不會缺席（Disinflation Not Derailed But Delayed），預期美國今年及明年通脹分別為3.4%及2.9%，與歐盟一樣通脹繼續放緩，因此亦同樣有減息的條件，料聯儲局今年9月便開始減息0.25厘，明年再減息4次共1厘，累積減息1.25厘，帶動聯邦基金利率上端明年底回落至4.25厘。

另外，Bhayani亦預測，英國今年及明年通脹分別是2.6%及2.2%、新加坡今年及明年通脹分別是3%及2.5%，印度今年及明年通脹分別是4.7%及4.3%，換言之，這些國家通脹今明兩年可望像歐盟及美國般繼續回落外，這為有關央行提供了減息空間。

全球主要央行減息 國債優質企業債看俏

上述全球主要央行若一如Bhayani預期在今年及明年減息，債券市場肯定會受惠。Bhayani指出，美國10年期國債孳息率已於去年10月23日在逾5厘水平見頂，當時法國巴黎銀行財富管理開始超配有關國債至今，該孳息率上周收報4.2554厘，與該行評估的合理值相若，惟Bhayani提醒，若美國經濟增長放緩比預期嚴重，令聯儲局明年底前需要的減息幅度高於他上述預測的1.25厘，10年期國債孳息率便有進一步下跌的空間。

除了美國國債外，Bhayani也看好美國投資級別企業債券，原因是其孳息率處於2008年金融海嘯爆發以來高位，估值吸引，而在美國經濟料出現「軟着陸」（即聯儲局加息令通脹回落至政策目標後可以開始減息，期內GDP仍然維持合理增長，並無出現衰退），而非「硬着陸」的前提下，有關債券違約風險亦屬可控，因此值得投資。

美股市值佔全球近60% 半世紀以來高位

美國經濟若真的出現「軟着陸」，對當地股市當然也屬利好，惟Bhayani認為也要留意估值因素。Bhayani解釋，目前美國股市市值佔全球股市市值比例高達約60%（見圖1），屬逾半世紀以來高位，雖然這是由於美國在全球科技及眾多高增值產業處於主導地位，但考慮到美國人口僅佔全球4%、GDP總量僅全球四分之一，美國股市市值現佔全球股市市值比例如此高，也會令投資者產生疑慮，故他建議要分散投資至非美股。

法國巴黎銀行財富管理譚慧敏認為，隨着美股三大指數早前不斷創新高，自然會觸發投資者對美股估值偏高的憂慮，而美股現時預測市盈率達20多倍，除了高於本身的歷史平均值外，亦遠高於全球其他股市；撇除大型科技股的美股估值現時與歷史平均值相若，但也高於全球其他股市。作為比較，現時亞洲、歐洲及新興市場多個股市估值均低於歷史平均值（見圖2）。

料美龍頭科企盈利增長放緩 難再領漲大市

可以留意，根據彭博及法國巴黎銀行財富管理預測，即使Nvidia、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、facebook母公司Meta（美：META）、Google母企Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等7隻龍頭科技股（Magnificent 7）今年平均每股盈利增長近30%，遠遠高於其餘493隻標指成分股及標指400中型股指數成分股，但明年該7隻龍頭科技股平均每股盈利增長將會放緩至20%以下，作為比較，其餘493隻標指成分股及標指400中型股指數成分股明年平均每股盈利增長均會高於今年（見圖3）。假如股價表現由盈利增長來決定的話，Magnificent 7股價未來一段時間料難以再次大幅跑贏其餘493隻標指成分股及標指400中型股指數成分股。

事實上，在本月6日見報的「名人樓市論壇」專訪中，有逾40年投資經驗的普徠仕美國小型公司股票基金的投資組合專家Michele Ward亦曾指出，部分美國大型股股價表現突出，成市場焦點此情况，在1970年代初期亦曾出現，惟隨着其後市場環境出現變化，1974年開始美國小型股便開始跑贏大型股近10年，她回憶說：「當年這些美國大型股仍然是偉大的企業，但由於市場對他們預期早已很高，即使業績理想亦難再帶動股價勁升。」

巧合的是，法國巴黎銀行財富管理Bhayani在上文指出，目前美國股市市值佔全球股市市值比例高達約60%，屬逾半世紀以來高位，上一次的高位也是出現在1970年代初。

股本回報率改善 看好日本金融股軟件股

綜合上述分析，譚慧敏強調，經過去年初以來由7隻龍頭科技股（Magnificent 7）帶動美國股市顯著跑贏全球股市後，目前分散投資屬十分重要。首先，即使人工智能此主題值得長期看好，目前只是該新興科技的發展初階，但也並非只有Nvidia一間上市公司受惠，還有很多網絡安全、軟件及硬件股可以考慮；第二，在美股之中，除了科技股外，也可以留意一些估值比較吸引的價值股；第三，在美股以外，由於相信日本上市公司可以藉着改善股本回報率（ROE）來提高市帳率（PBR）等估值，故日本股市有寶可尋，當中，日本銀行股及保險股受惠於負利率政策結束，而晶片、晶片設備及軟件股也得益於人工智能熱潮。

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