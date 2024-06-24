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經濟

花旗倡增持美日歐股 輕微增持中國股票

【明報專訊】花旗環球財富投資亞太區高級投資策略師夏振傑接受傳媒訪問時表示，認為至今年年底前，美國、日本、歐洲股票應增持 （overweight），中國股票可策略性輕微增持 （Tactical slightly overweight）。

歐亞股每股收益具潛在上升空間

夏振傑稱，看好美國市場中的生成式人工智能，認為潛力巨大；而日本市場的盈利增長和資本回報推動了正循環，並且估值仍合理；至於歐洲市場目前處於製造業復蘇階段，歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI）從51.7升至52.3，說明經濟景氣狀况好於上個月，市場前景樂觀；並且歐洲及亞洲主要股指接近或低於歷史平均估值（見圖），每股收益有潛在上升空間。

中國及香港股市方面，夏表示內地政策對市場的正面效果正在顯現，包括近期公布「國家隊」買入指數基金，以及「新國九條改革」，中國股市在逐漸回升，核心資產價值正進行重估，股東回報在提升，故認為中國股票可稍微增持。至於香港的股票與中國股票的建議一致，主要留意到恒指的表現及本港就業數據欠佳。

料聯儲下半年最多減息3次

另外，對於美國投資級別債券，夏振傑建議增持美國國債及企業投資級別債券直至美國聯儲局減息前。他預計，美聯儲將會於今年9月開始減息，下半年最多減息3次，共減75點子。夏振傑解釋，目前全球經濟周期正常化，在此大環境下，美國經濟具有韌性、沒有衰退；通貨膨脹和利率逐漸下降；環球企業利潤增長溫和且範圍更廣、而最新經濟數據顯示，美國就業人數雖然仍在增長，但速度正放緩，尤其是在小型企業中，故預測今年美國會減息。

至於消費者物價指數（CPI），夏振傑預計到今年底，美國CPI增幅將降至2.5%以下，因為通脹的主要驅動因素可能會消退，包括汽車保險費用的激增可能僅是單次，以及新簽租約的價格水平預示住房CPI通脹將在下半年大幅下降。

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