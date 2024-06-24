顧問：從濠賭經驗 泰若開賭宜做好監管

料對區內構成競爭 惟屬好事

Fredric E. Gushin表示，參考澳門利用發牌機制開發博彩旅遊業逾70年歷程，隨着近年內地落實制度進行監管，並持續打擊不法賭博、洗錢行為，澳門賭業生態亦隨之轉變，將貴賓廳抽離，轉為着重中場及高端中場，並着力發展非博彩項目進行多元化發展，既吸引賭客，亦招徠家庭客。從澳門博彩業發展軌迹去看，無論泰國及阿聯酋開賭與否，他相信都要先因應其歷史發展，並「陽光」地去建好市場。

對泰國而言，他指出：「當地早有精緻酒店，但是開賭其實是休閒服務業另一界別，要建好產業關鍵還是先做好監管，亦宜逐步推進。」他形容現時泰國距離開賭只屬早期階段。在真正落實監管時，更需「由上至下」推進及具策略性去規劃。無論如何，他認為泰國開賭會有助建立更多合作伙伴關係，估計吸引國際性甚至全球頭二十大博彩企業參與其中。至於阿聯酋開賭，他謂目前正待當局的監管法規出籠。

泰國開賭無疑會在區內構成競爭，但是他認為這屬好事。他以金沙集團早年涉足新加坡及澳門市場為例，經歷時間考驗後，證明既在當地構成互補亦促進市場增長。澳門發展的大型綜合度假村至今變得更多元，新設施更吸引遊人，令貴賓博彩為基礎的產業最終改變。在新加坡市場發展成熟後更吸引賭場加碼新投資。