馬斯克：Tesla料年產10億Optimus機械人

年賺1萬億美元 佔市場一成

馬斯克預期，每個Optimus機械人最終成本價1萬美元，售價約2萬美元，Tesla有望搶佔人形機械人市場至少一成，每年生產10億個Optimus機械人，公司每年能從中賺1萬億美元。馬斯克會上承諾，2025年Optimus機械人會限量生產及測試，預料明年公司至少有1000至2000個Optimus機械人在Tesla開工，現時已有兩個在工廠打工。他強調現時Tesla不僅在展開新一章，更是在撰寫全新的書。股東會上馬斯克形容自己「病態樂觀」，並表示若不是他樂觀，「一切不會存在，這間工廠不會存在。」

Tesla最早於2021年披露人形機械人計劃，2022年9月介紹初代Optimus機械人，又名Bumblebee，當時已可展示基本動作。到去年底發布第二代Optimus機械人片段，片中兩名機械人手指尤其靈活，可以做複雜動作，如打蛋、跳舞等。今年1月馬斯克也發放Optimus機械人摺衫片段，但有機械人工程師批評，背後有人控制機械人，並非全自動。

看到黃仁勳在近期訪問中大談人形機械人，稱他日會普及如汽車，馬斯克上周一也在X平台上和應，甚至聲言人形機械人會比汽車10倍普及。

今年以來，馬斯克在不同場合都提及過對人形機械人市場的看法。他在6月電動直播時提過，終有一日人形機械人數量會超越人口類，「我想長遠而言……人形機械人（對人類的比例）會高於一比一，所以大概每人會有兩個人形機械人，或者更多，可能十個機械人。」在4月的電話會議中，馬斯克也說過，比起其他人形機械人廠商，Tesla處於最佳位置，有能力量產機械人。

股東會同場馬斯克的天價酬勞560億美元議案，亦以77%支持票獲通過，使馬斯克即場眉飛色舞。

不過，亦有外媒對馬斯克言論持審慎態度，CNBC評論，其願景仍很遙遠，稱馬斯克出名向市場作宏大承諾，卻兌現不到，例如具上傳功能的自動駕駛汽車軟體、電動車電池交換站等。Tesla主業電動車業務面臨全球減價戰，年初至今公司股價跌約25%，一度裁走逾一成員工。在股東會上，馬斯克表示對電動車仍看好，向廣大股東承諾，公司開發自動駕駛系統進展理想，該系統可將現有Tesla電動車提升至自動駕駛。

看好Tesla前景的不止馬斯克本人，由「科技女股神」Cathie Wood創辦的方舟投資管理（ARK Invest）料，Tesla於2029年內股價達2600美元，較現價高逾10倍，將公司總市值推高至逾8萬億美元，主要由商用機械的士業務帶動業績。馬斯克表示，這個目標「極有挑戰，但可達到」。

分析：只為刺激股價

喬治亞理工學院AI機械助理教授Animesh Garg認為，問題在於開箱後，機械人的技能有多實用，又料人形機械人不太可能很快就變現，暫時未見機械人有好像無人駕駛技術般的實例展示，未來10年收入不能與電動車業務相提並論。

投資分析機構GLJ research分析師Gordon Johnson批評，馬斯克的明年機械人目標是無稽之談，形容為「投資騙局」。他指出，其他從事人形機械人數十年的公司，未曾達到馬斯克的明年目標，Optimus只是為了刺激股價的夢幻泡影，卻沒有實質產品在手。

[企業地球村]