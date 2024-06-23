黃仁勳：人形機械人最容易適應世界

預告兩三年技術明顯突破

黃仁勳預料，未來兩款機械人會非常多，一款是人形機械人，另一款是自動駕駛車輛。在他眼中，新一波AI會在人類生活周遭協助人類，因此AI必須了解世界，知道如何感知世界，故新AI將符合物理，也能理解物理。他認為，新AI認知能力會非常好，了解人類問什麼問題，幫人類做什麼事，塑造成未來機械人的普遍概念。

黃仁勳稱，Nvidia有多種方式服務市場，如採用機械人系統來建立平台，如工廠或倉庫等；還有能操作的機械人、能移動的機械人，以及人形機器人。他強調，每款機械人平台本來是個電腦，加上加速的程式庫及預先訓練的模型，進而整合在解決方案內。

當中人形機械人為黃仁勳所看好，「最容易適應世界的機械人，是人形機械人，因為我們為自己建造這個世界。比起其他類型，我們也有最多數據去訓練這類機械人，因為我們擁有同等體格。」為使人形機械人在現實世界運作順利，Nvidia會讓它們先於虛擬環境中學習，由掌握物件、探索環境等動作都會在「機械人健身房」裏練熟，才會出爐。今年3月，黃仁勳曾表示為機械人建立模型，是現在人工智能（AI）範疇裏最有趣的事之一。

他亦強調，機械人不限於人形，未來工廠裏還會有很多款機械人，且會互動，並製造機械人，「一切都會機械化，所有工廠都會機械化，工廠會協調機械人，機械人會建造機械化產品。」黃仁勳深信，機械人時代已經來臨，未來是AI的時代。早於今年3月，Nvidia於美國加州舉行2024GTC大會，黃仁勳當時便與9款用公司技術開發的人形機械人同台，他又與兩部測試中的小型機械人互動。目前Nvidia在機械人領域涉獵甚廣，包括軟件、硬件，技術用於製造、訓練、應用機械人。

目前人形機械人正與AI合流，擴張科網版圖。2月彭博引述消息指Nvidia、亞瑪遜（美：AMZN）創辦人Jeff Bezos等人投資在OpenAI旗下科創公司Figure AI，Nvidia投資5000萬美元，Jeff Bezos則經其公司投資1億美元。

Figure AI主力研究人形機械人，當時籌資6.75億美元，成立兩年來已開發出通用機械人，名為「Figure 01」，舉止都有如人類，公司看中機械人可用在生產、船運、物流、倉務、零售等，放在勞工短缺處，不打算用於軍事。Figure AI最終希望Figure 01能自動處理日常事務，前提要發展出更多強勁的人工智能系統。

看好自動駕駛車輛 明年伙保時捷造車

黃仁勳另一看好的是自動駕駛車輛，目前Nvidia已就此建立運作系統，黃仁勳透露，公司明年會與保時捷以伙伴形式製造車輛。黃仁勳亦在雅虎財經的專訪中大讚Tesla的全自動駕駛（FSD）系統，形容為當前最先進之一。他認為，這套系統強在能以「點到點」方式學習駕駛，預測真實路况，分析如何安全駕駛，當中Nvidia晶片協助訓練AI集群，對先進自動駕駛至關重要。

社會對AI的憧憬與憂慮並存，黃仁勳認為，AI不會控制人類，不會超出人類掌控，但強調個人和企業均應確保AI安全發展。他形容，AI技術進步好比安全駕駛，必須讓AI應用與自動化科技安全可靠。

對於Nvidia股價屢創新高，黃仁勳笑言「無感」，他每日仍是同一時間起牀，持續工作，股價對他來說沒有意義。Nvidia上周市值漲至3.3萬億美元，適逢微軟（美：MSFT）、蘋果（美：APPL）雙雙走低，Nvidia「扒頭」成全球市值最大公司。

[企業地球村]