外媒：Tesla今年已裁員1.9萬

重新招聘部分員工 或過度裁員

CNBC引述Tesla員工表示，擔心7月將進一步裁員，具體情况視乎第二季業績而定，公司將於7月第一周公布第二季生產和交付數據。Tesla在4月開始公司歷史規模最大的裁員行動，包括負責電池、電機和能源產品的工程和技術開發的資深副總裁Drew Baglino，引發市場對公司繼任人計劃的擔憂。另一方面，Tesla似乎有過度裁員迹象，公司5月解散超級充電團隊並解僱數百人後，近日社交網站LinkedIn顯示部分員工獲重新聘用。

馬斯克電郵：將向卓越員工授股票期權

報道指出，員工數據來自上周一馬斯克向全體員工發送電郵的分發名單人數，馬斯克在電郵表示會在未來數周進行全面審查，向表現卓越的員工授予股票期權。路透社早前指Tesla暫停股權獎勵，現時或意味獎勵已獲恢復。Tesla並未回應CNBC查詢。