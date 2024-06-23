外媒：Tesla今年已裁員1.9萬

【明報專訊】Tesla（特斯拉）（美：TSLA）今年面對電動車需求放緩、內地電動車競爭，首季交付數量按年下跌達8.5%，行政總裁馬斯克於4月公布將在全球裁員逾一成或1.4萬人。CNBC引述內部文件顯示，至上周一（17日）包括臨時員工在內的全球員工數目為12.1萬人，已較去年底裁減1.9萬人或14%。Tesla上周五升0.79%，收報183.01美元，不過自年初以來累跌26.35%，相對標指同期上升14.57%。
重新招聘部分員工 或過度裁員
CNBC引述Tesla員工表示，擔心7月將進一步裁員，具體情况視乎第二季業績而定，公司將於7月第一周公布第二季生產和交付數據。Tesla在4月開始公司歷史規模最大的裁員行動，包括負責電池、電機和能源產品的工程和技術開發的資深副總裁Drew Baglino，引發市場對公司繼任人計劃的擔憂。另一方面，Tesla似乎有過度裁員迹象，公司5月解散超級充電團隊並解僱數百人後，近日社交網站LinkedIn顯示部分員工獲重新聘用。
馬斯克電郵：將向卓越員工授股票期權
報道指出，員工數據來自上周一馬斯克向全體員工發送電郵的分發名單人數，馬斯克在電郵表示會在未來數周進行全面審查，向表現卓越的員工授予股票期權。路透社早前指Tesla暫停股權獎勵，現時或意味獎勵已獲恢復。Tesla並未回應CNBC查詢。