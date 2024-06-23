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經濟

因應歐盟《數碼市場法案》 蘋果今年不在歐推AI功能

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）月中公布將在今年秋季在iOS加入「蘋果智能」人工智能功能，不過蘋果上周五表示，因為擔憂歐盟《數碼市場法案》（Digital Markets Act，DMA）的規範，會為用戶產生私隱疑慮，因此「蘋果智能」，以及手機鏡像投射、螢幕分享加強的兩項新功能，今年不會在歐盟推出。

稱尋求不損害客戶安全辦法

《數碼市場法案》在去年通過，規範蘋果、亞馬遜（美：AMZN）、Meta（美：META）等「把關者」，禁止優先考慮自己產品、禁止不同服務中共用個人資料，並必須允許用戶從競爭對手平台下載應用程式。目前未清楚DMA會如何影響蘋果使用人工智能功能，蘋果稱，DMA互通性要求或迫使公司危及用戶隱私和資料安全，損害產品完整性。他們會與歐盟合作，尋求不損害客戶安全的辦法，讓客戶使用這些功能。

蘋果推遲在歐洲推出AI功能消息，上周五未有對股價帶來太大波動。不過，資產管理規模近800億美元、追蹤標指科技行業成分股的SPDR科技行業ETF（美：XLK），昨日收市後調整成分股比重，因個股比重限制，蘋果比重由逾兩成降至約5%，帶動120億美元被動資金沽壓，相當於過去3個月的日均成交額。蘋果收市前股價轉升為跌，收報207.49美元，全日下跌1.04%。

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