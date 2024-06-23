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經濟

內地遊客今年暑假亞洲目的地首選日本

【明報專訊】彭博據航空數據分析公司Cirium，針對今年暑假國際及港澳台航班容量統計，日本為中國內地旅客的首選亞洲目的地，其次為泰國和韓國，香港排名第四。

泰韓居二三 港排第四

報道指出，韓圜和日圓兌人民幣貶值，帶動內地遊客數量激增，馬來西亞和泰國等東南亞國家，則以免簽入境和相對較低的成本吸引遊客。

全球旅遊市場密切關注內地旅客回歸，因其數目和消費對於旅遊業復蘇至關重要，市場對內地客出境旅遊何時恢復到疫情前水平的預測各不相同，惠譽等機構認為內地遊客消費仍受限制，不過有部分預計至今年底將完全反彈，世界旅遊業理事會本月初預期，今年中國旅客將在海外旅行上消費1.8萬億元人民幣，首次超越疫前水平。

現時內地遊客數目尚未完全恢復到2019年水平，據ForwardKeys數據，今年7月至8月在亞洲區內旅遊的內地客只回復至八成水平，不過到新加坡及馬來西亞的旅客出遊量則超越疫前，料今年前往新加坡及馬來西亞的內地旅客數目，會較2019年分別增加15%及32%。

攜程（9961）預計，中國出境旅遊今年暑假將會增長一倍，海外度假的家庭團體銷售量佔目前預訂量的一半。同程旅行（0780）則表示，實施免簽政策的亞洲國家的預訂量增長較快，當中泰國和新加坡是較受歡迎的周末度假勝地。

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