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2024年6月22日星期六
睇樓手冊
CCL見3個月低位 撤辣效應近消散 美聯料樓市租升價軟 全年樓價或挫3%
荃中兩房298萬沽 重回剛撤辣時價位
雨後兩房呎租38元 料創同類新高
明翹匯複式售5005萬 創青衣新高
會德豐黃竹坑工廈批強拍 底價7.28億
THE SOUTHSIDE 出租率超過九成
德勤降港今年IPO集資預測最多四成 最差或跌至600億 料上半年30隻新股上市
匯豐料更多獨角獸港上市 倡港交所增中型股流動性
港股挫306點 險守萬八
GEM板再有IPO 元續科技入場費3030元
唐家成：港交所續連接內地與國際 增競爭力
陳翊庭回想當年見工 唐家成有份面試
商湯配股籌20億 股價倒升3% 戰略投資者海外基金參與 收市高配售價13%
港5月通脹增至1.2% 分析：租金將帶動上升
港信用卡交易額升9% 海外消費增35%
合眾集團港設辦事處 看好財管發展
彭博：渣打擬英推加密幣現貨交易
萬科擬藉泊寓物業申發房託基金
日圓曾跌穿159 近兩月低 央行暗示加息 市場料干預匯市機會微
美綜合PMI逾兩年高 商界信心改善
孫正義：ASI或聰明萬倍 大舉投資
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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