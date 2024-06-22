明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美綜合PMI逾兩年高 商界信心改善

【明報專訊】美國經濟數據參差，有聯儲局前官員認為9月有機會減息，美股周五早段變動不大，但早前強勢晶片股連續第2日捱沽。

Nvidia股價曾再跌逾3%

美國綜合採購經理指數（PMI）6月初值升0.1至54.6，是超過兩年高位，主要受惠新訂單加快擴張，而且就業3個月來首次增加，商界對未來一年信心改善。其中，服務業PMI初值出乎預期升0.3至55.1，同樣是26個月高位。製造業PMI初值亦升0.4至51.7，市場原本預期會下滑。

另全國地產代理協會統計，5月美國二手樓價平均41.93萬美元（約327萬港元）創新高，按年升5.8%，升幅是逾一年半最大，主要由於庫存徘徊在低位，相當於3.7個月供應。但高樓價和按揭利率都拖慢交投，二手樓銷售連續3個月下滑，5月按月跌0.7%，按年跌2.8%，以年率計僅411萬間，距離30年低位不遠。

去年8月離開聯儲局前大力主張加息的聖路易聯儲銀行前行長布拉德（James Bullard），周五出席瑞銀論壇時認為5月通脹數字回落，令9月重新有機會減息，市場猜測今年合共減息一或兩次是合理，政策方向可能符合瑞銀估計，即9月起每季減息一次直至明年底。

美股周五是「三巫日」，即股票期權、指數期權和指數期貨一同結算，傳統上市况較波動。4連升的道指早段靠穩，在39200點附近爭持，但標普500指數和納指偏軟。人工智能晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）周二創新高後，連續兩日回調，周五曾再跌逾3%，美光科技（美：MU）亦曾跌3%。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞