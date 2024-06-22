日圓曾跌穿159 近兩月低 央行暗示加息 市場料干預匯市機會微

美國聯儲局官員對減息仍然審慎，長債息上升，支持美元偏強，日圓連跌6個交易日後持續弱勢，周五早段曾失守159兌一美元，是4月底以來最低，每百日圓兌港元曾見4.9邊緣。雖然美國周四將日本列入匯率操縱監察名單，但日本財務大臣鈴木俊一周五強調，不相信美國認為日本匯率政策有問題。主管匯率政策的財務省財務官神田真人亦強調立場不變，再次警告若匯率過度波動和充斥投機，將堅決採取行動回應，但補充無意扭轉市場走勢。

核心通脹升 惟服務業漲價放緩

日本央行副行長內田真一周五出席信託業組織年會時形容，整體經濟正溫和復蘇，基本通脹似乎逐步升溫，但有些範疇出現疲弱迹象，經濟和物價前景高度不明朗，需要警惕金融和匯市發展對經濟、物價影響，若兩者皆符合預期，將調整貨幣寬鬆的程度，重申上周議息後的措辭，即縮減量化寬鬆買債的規模將很大。路透認為言論反映，日央行準備好繼3月之後進一步加息。

不過，近期經濟數據有好有壞，雖然日本5月核心通脹2.5%，較4月高0.3個百分點，惟主要因為推廣可再生能源的徵費調高所致，亦略低於市場平均預期2.6%。扣除生鮮食品和能源價格後，更核心的通脹連續9個月放緩至2.1%，是超過一年半最低。當中，央行重視的服務業價格按年升幅，在4月大減至1.7%之後，5月進一步降至1.6%。

經濟研究公司凱宏投觀（Capital Economics）關注，日本央行一直期望企業大幅加薪，最終帶動需求和服務業通脹穩步上升，但似乎現實不是這樣，限制再加息的理據。

瑞穗：央行或待9月才加息

彭博指出，市場擔心日圓疲弱推高進口成本，加上累積的通脹已損害消費意欲，從而遏抑企業生意和加價空間。領先指標採購經理指數（PMI）似乎印證此點，日本製造業PMI 6月初值報50.1，雖然連續兩個月在50以上的擴張狀態，但較5月跌0.3，而且新訂單下跌、成本上升，反映企業毛利受壓。服務業PMI亦受新業務轉差影響，近兩年來首次跌至收縮水平，6月初值報49.8。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，短期日本干預匯市機會不大，因為近期貶值速度較慢，而且牽涉金額龐大，日圓或考驗160兌一美元關口。日本央行較大概率等待至9月，若聯儲局減息則同步加息，以有效打擊看淡日圓的投資者，然後再視乎日圓走勢，年底前有機會再加息。至於縮減買債規模，他估計會減少一半，即由每月6萬億日圓降至3萬億日圓左右，但由於已提前預告，相信對日圓幫助不大。野村則根據日本官員言論，估計161兌一美元或是入市干預的門檻。

（綜合報道）

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