合眾集團港設辦事處 看好財管發展

認同港或取代瑞士 成財管中心龍頭

他指出，香港辦事處現時有5至10名員工，主要負責個人財富業務，預計將專注銷售，亦考慮未來聘請更多投資經理。他續稱，集團上海的辦事處主要負責投資研究，香港一直是財富管理的核心地點，擁有大量人才，兩個辦公室可以互補，進一步拓展亞洲業務版圖，認同瑞銀行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）日前提出，香港在3年後有機會取代瑞士作為財富管理中心龍頭地位的觀點。

他認為，市場流動性偏低之下，中國仍有不少令人感興趣的機會，將留意3個主題及4個行業的機會，主題包括數碼化、新生活、減碳；4個行業為健康及生命、科技消費品、服務；集團亦會對比環球其他投資機會，通過兩至3年時間研究再考慮投資。

截至去年底，合眾集團的資產管理規模（AUM）為1470億美元，當中在大中華區已投資約60億美元資產，將通過增加旗下常青基金（Evergreen Vehicle）等私募市場解決方案的本地戰略分銷合作伙伴，擴大集團私人財富客戶基礎。他表示，常青基金入場門檻較一般封閉式基金為低，而且投資組合較多元化，亦可提早離場，故靈活性較高，現時集團AUM約三分一為常青基金。