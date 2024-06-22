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經濟

港5月通脹增至1.2% 分析：租金將帶動上升

【明報專訊】政府統計處公布，5月消費物價指數按年升1.2%，略高於4月的1.1%，低過預期的1.3%。撇除政府單次紓困措施影響，基本通脹率按年增1%，較4月0.9%略高。有分析稱，隨政府寬免差餉下季結束、住屋租賃需求或升，料下半年住屋價格帶動整體通脹率回升至約2%。

食品價升1.9% 外賣價維持漲3%

以各類綜合消費物價指數組成項目來看，整體食品價格按年升1.9%，較4月1.8%高0.1個百分點（見表）；外出用膳及外賣價格維持約3%升幅；基本食品價格由4月按年跌0.4%轉為持平。私人房屋租金按年升0.5%，略高於4月的0.4%。電力、燃氣及水價格由9.3%跌幅擴至10.9%。衣履及交通價格升幅加快，分別按年增1.1%及2.3%。

政府發言人表示，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地的成本壓力或會在香港經濟繼續增長下有所上升，外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒稱，本港5月通脹繼續在低位徘徊，基本通脹今年以來都維持在1%附近。政府寬免差餉措施下一季結束，加上本港住屋租賃需求或繼續上升，下半年住屋價格升幅或重上2%水平，屆時整體通脹率預料亦會回升至2%左右。

他續稱，私人住宅租金以外，外出用膳及外賣價格升幅較為顯著，但基本食品價格變動較小，加上北上內地消費意欲旺盛，或會繼續遏抑基本通脹壓力。該行估計今年全年通脹約1.4%。

相關字詞﹕消費物價指數 基本通脹率 香港

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