唐家成：港交所續連接內地與國際 增競爭力

積極落實增大市流動性建議

落實小組建議、提升本港國際競爭力方面，唐家成稱將檢討上市政策，以確保其切合實際。交易所亦已經實施了削減股票印花稅和落實庫存股，同時公布了關於惡劣天氣交易的諮詢結論，現正在努力研究收窄買賣差價和IPO價格發現機制等建議。

港交所行政總裁陳翊庭補充說，推行有關措施的時間表需採用「成熟一樣、推一樣」的做法，當中收窄股票買賣差價的公眾諮詢將於近期公布，而推出國債期貨產品則會在有消息時立即公布。唐家成續指出，將會把自己多年市場經驗，分享給港交所內的同事與管理層。唐家成過去曾出任港交所的上市委員會主席、證監會主席、促進股票市場流動性專責小組主席，以及政府的外匯基金諮詢委員會委員，他表示自己非常清楚及了解市場人士的挑戰，亦很樂意聽取其意見，盼將收納的意見帶給港交所董事局，以協助解決金融業界人士的問題。

他又提到，上任主席一職後自己的「膊頭好重」，在位兩個月，已與許多交易所各部門的同事、香港金融業界不同的參與者，以及立法會議員和監管機構見面，以了解他們所面臨工作的壓力與挑戰，並思考如何提升香港資本市場。

唐家成提及，今年以來收到73宗新的新股上市申請，較去年下半年大增約五成，亦有27隻新股上市，並正審核110宗個案，對本港新股市場前景十分有信心。

陳翊庭透露，日前出席陸家嘴論壇期間與中證監副主席方星海見面，樂見對方提到將加快內地企業海外上市的備案審議，以及特別表明希望將更多公開招股（IPO）帶到香港。最近港股市况較為正面，盼下半年本港能出現更多大型IPO。她更笑言唐家成新上任「腳頭好」，帶旺港股市場。