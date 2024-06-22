GEM板再有IPO 元續科技入場費3030元

【明報專訊】GEM板再有公司招股，總部設於新加坡的精密工程服務供應商元續科技控股（8637）昨起招股，至下周三（26日）中午12時截止，預期將於7月2日GEM掛牌，大華繼顯為其獨家保薦人。元續科技將發售2700萬股，其中一成為香港公開發售。招股價介乎每股2.38至3元，集資最多8100萬元。每手1000股，一手入場費約3030.25元。
根據灼識諮詢報告，去年該公司在新加坡精密部件工程行業的半導體分部按收益計排名第五，市場佔有率為3.3%。財務方面，2023年元續純利錄442.7萬坡元，按年增63.7%；同期收益3876.9萬坡元，按年減少0.9%。
上月，GEM板才剛迎來3年來首家新股優博控股（8529）招股，其公開發售部分最終獲逾2500倍超額認購，惟股份上市表現疲弱，累計下跌29%。
中贛通信招股 一手2525元入場
另外，內地綜合服務提供商及軟件開發商中贛通信（2545）昨起至27日招股，預期將於7月3日掛牌，中泰國際為其獨家保薦人。
中贛通信計劃發行1.6億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎1.13元至1.25元，集資最多2億元，每手2000股，一手入場費約2525.21元。財務方面，公司自2021年起持續錄盈利。2023年純利為6859.2萬元（人民幣，下同），按年增加99%；收入為6.1億元，按年增加47.5%。