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經濟

港股挫306點 險守萬八

【明報專訊】港股連跌兩日，恒指曾失守18,000點，低見17,968點，收市跌306點或1.67%，報18,028點，險守萬八關。受富時指數季檢換馬買賣盤帶動，大市成交額1291億元，較周四增加24.6%。國指跌1.77%，收報6439點，科指收報3701點，跌1.76%。分析師指出，成交額有下降趨勢，或上望空間受限制。另北水淨買入約45.8億元。

富時換馬 大市成交1291億增25%

全周計，恒指累升0.48%，表現最佳的是聯想（0992），累升11.36%，表現最差的是藥明康德（2359），累跌9.38%，而國指本周累升約1%，科指累跌0.17%。

藍籌股除中國移動（0941）收市無升跌，報74.3元，以及阿里健康（0241）逆市升約0.3%外，其餘全部報跌。

傳內地「618」整體銷售表現遜色，美團（3690）跌約3%，京東集團（9618）跌約2.6%，阿里巴巴（9988）跌1.9%，而小米集團（1810）跌1.8%，騰訊（0700）跌1.6%。

至於另一經營電商的嗶哩嗶哩（9626）表示今年「618」的帶貨商品成交金額（GMV）按年升約1.5倍，交易量創新高，股價收市跌0.7%。

恒大系逆市升 恒汽大漲56%

恒大系逆市上升，恒大汽車（0708）曾升最多61%，收報0.46元，升55.93%，成全日升幅最大股份，成交額7120萬元；恒大物業（6666）曾升最多17%，收報0.74元，升5.71%，成交額7370萬元。

美國晶片股Nvidia（英偉達）（美：NVDA）股價隔晚回落3.5%，本港上市晶片股回軟，中芯國際（0981）跌2.7%，晶門半導體（2878）跌1.35%，華虹半導體（1347）跌0.2%。

分析：大市上升受限 一浪低於一浪

第一上海首席策略師葉尚志指出，扣除富時指數調整成分股影響，相信大市成交額低於年內日均1108億元，加上「中特估」撐市力量減退，其他板塊弱勢似加劇，料大市上升受限。

葉尚志又表示，恒指在5月20日見頂於19,706點後，已逐步形成一浪低於一浪的發展模式，而前一級微型浪頂18,724點將是首個主要反彈阻力。

相關字詞﹕恒大物業 恒大汽車 阿里巴巴 京東集團 美團 恒指 港股

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