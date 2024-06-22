THE SOUTHSIDE 出租率超過九成

【明報專訊】港島再有全新大型商場登場；港鐵（0066）旗下黃竹坑THE SOUTHSIDE全面試業，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，THE SOUTHSIDE目前出租率逾九成，有逾100個商戶試業，較原定目標提早一季試業，期望商場之後每月也有新舖開張，預計今年第四季正式開幕時，商舖可全數租出。 鄧指出，THE SOUTHSIDE商戶組合多元化，包括佔地約2萬方呎超市、區內首間戲院、約35間食肆，以及民生服務設施等，商場位於南朗山道的入口設有超過1.4萬方呎公共休憩空間，顧客可攜帶寵物到休憩空間散步玩樂，商場並提供寵物車借用服務。
鄧智輝並透露，港鐵旗下15個商場，整體出租率達99%。被問及近期零售市况欠佳，他回應指，目前主要受經濟周期影響，現時往返內地交通方便，以高鐵為例，周末單日客流量達7萬人，但同時亦反映不少內地客前來香港消費，對零售前景仍具信心。
總樓面51萬呎 設130間商舖
THE SOUTHSIDE去年12月起首階段試業，昨日全面試業，5層商舖樓層全部開放，總樓面近51萬方呎，共設有約130間商戶，與港鐵黃竹坑站B及C出口連接。此外，商場提供逾230個停車位，全部配備電動車充電設施。