THE SOUTHSIDE 出租率超過九成

【明報專訊】港島再有全新大型商場登場；港鐵（0066）旗下黃竹坑THE SOUTHSIDE全面試業，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，THE SOUTHSIDE目前出租率逾九成，有逾100個商戶試業，較原定目標提早一季試業，期望商場之後每月也有新舖開張，預計今年第四季正式開幕時，商舖可全數租出。 鄧指出，THE SOUTHSIDE商戶組合多元化，包括佔地約2萬方呎超市、區內首間戲院、約35間食肆，以及民生服務設施等，商場位於南朗山道的入口設有超過1.4萬方呎公共休憩空間，顧客可攜帶寵物到休憩空間散步玩樂，商場並提供寵物車借用服務。