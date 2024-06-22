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經濟
香港地產

會德豐黃竹坑工廈批強拍 底價7.28億

【明報專訊】近年正轉型為商貿區的黃竹坑，吸引發展商併購物業作新發展；由會德豐收購的黃竹坑道52號合隆工業大廈，新近獲批出強拍令，底價7.28億元。資料顯示，上述物業地盤面積約7830方呎，鄰近華懋旗下南灣如心酒店，為1幢樓高13層工廈，在1971年落成、樓齡約53年。若以最高地積比率約15倍重建作新式工廈，總樓面約11.75萬方呎，以底價計，每方呎樓面地價6196元。

可重建樓面11.75萬呎 呎價6196元

此外，新世界（0017）持有的北角皇都戲院，在2020年透過強拍以47.76億元統一項目業權後，發展商早前向土地審裁處提出，將整個項目的落成日期，延遲1年至2027年11月；處方認為，因相關保育工作需作特別安排，予以批准延長發展時間。

莎莎續租金百利舖 獲減租5萬

另市場消息指出，銅鑼灣金百利商場地下2及3號舖，面積約1688方呎，獲連鎖化妝品牌莎莎國際（0178）續租，據悉月租接近80萬元，較現時月租約85萬元，略低約5萬元或6%，呎租約474元。

資料顯示，柴灣常安街77號工廈發達中心16樓C室，面積1882方呎，早前以688萬元易手、呎價3656元，買家為宗教團體中華基督教會小西灣堂；原業主為老牌家族裕泰興「太子爺」羅守輝或有關人士持有，在2019年8月以880萬元購入，持貨近5年，帳面蝕約192萬元或22%。

羅守輝沽柴灣工廈單位 帳蝕兩成

另由羅守輝或有關人士持有的灣仔駱克道233至243號星港大廈地下D號舖，以及1至3樓全層連外牆使用權，面積合共逾2萬方呎，連租約以3.3億元放售，折合呎價約1.6萬元。商舖現租予護老院，月租約86.25萬元，即買家預計可享租金回報約3.14厘。

[香港地產]

相關字詞﹕裕泰興羅氏家族 新世界 皇都戲院 合隆工業大廈 會德豐

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