明翹匯複式售5005萬 創青衣新高

ST. GEORGE 'S 三房售6520萬

另信置（0083）牽頭何文田豪宅ST. GEORGE 'S MANSIONS，最新售出第3座3樓B室，成交價6520萬元，單位屬實用面積1839方呎3房間隔、實呎3.54萬元。

滙都部署加推 吸大灣區及投資客

新界方面，NOVO LAND 3B期開售，帶動其他新界盤開展新銷售。泛海（0129）執行董事關堡林表示，集團旗下洪水橋滙都I，在政府2月「撤辣」後銷情提速，除吸引本地投資客外，亦不乏來自深圳、廣州等地的內地專才，而現時內地客比例佔項目客源約一成，計劃加推新一批單位，以針對來自大灣區的新客源和本地投資客。

飛揚指定3房戶買家可獲贈車位

長實（1113）牽頭、已屆現樓的屯門青山公路飛揚，加推第1期10伙向南中高層單位，下周二（25日）推售，包括4伙3房、6伙兩房戶；兩房戶入場為第1座11樓B室，實用面樍462方呎，折實價523.8萬元起、實呎1.13萬元，個別單位售價最多下調26%；至於指定3房戶，買家可獲贈指定私家車位1個；同系已屆現樓的半山21 BORRETT ROAD，下周二起以招標形式推售5樓6號單位，4房雙套間隔，實用面積2169方呎。

新地（0016）同系沙田半山瓏珀山，最新售出3伙、吸金6118萬元；其中Crown Tower 12樓A室，實用面積1502方呎4房間隔，成交價2665萬元、實呎1.77萬元；同系中半山帝景園續獲名人追捧，資料顯示，屋苑第3座中層B室，實用面積1522方呎3房間隔，早前以5230萬元售出、實呎3.43萬元，登記買家為廖世宏（LIU SAI WANG STEPHEN），與維信金科（2003）行政總裁名字相同，料為同一人。

[香港地產]