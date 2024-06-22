荃中兩房298萬沽 重回剛撤辣時價位

鍾續指出，荃灣中心暫時放盤約有50個，當中4個叫價低於300萬元。

景明苑未補價3房36年升值9倍

另利嘉閣首席聯席董事鄧達榮稱，將軍澳居屋景明苑C座中層01室，實用面積554方呎3房戶，望內園及樓景，獲綠表客垂青，以290萬元（未補地價）售出、實呎5235元；原業主早於1988年以約29.2萬元買入（未補地價），持貨36年，帳面獲利260.8萬元，期內升值近9倍。

中原分行經理關偉豪表示，將軍澳維景灣畔第11座中高層F室，實用面積665方呎3房連套房間隔、望山景，以1020萬元易手、實呎15,338元；原業主2015年以約952萬元購入，持貨9年，帳面賺約68萬元或7%，若扣除稅項和其他開支，料微利離場。

Mandy Lieu 8500萬放售珒然

豪宅方面，太陽城集團前主席周焯華前女友Mandy Lieu持有的西半山珒然高層戶，實用面積2182方呎，其放售價一減再減，物業最新以8500萬元放售、即意向呎價約3.89萬元，較2014年購入價逾9132萬元，低632萬元或低近7%。

[香港地產]