荃中兩房298萬沽 重回剛撤辣時價位

【明報專訊】整體二手交投淡靜，部分屋苑做價重返剛「撤辣」時水平；美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心第4座中層H室，實用面積324方呎兩房間隔，原業主購入物業後一直作收租用途，早前以300萬元放售，在租客搬走後，隨即獲上車客洽購、並即睇即議價，以298.5萬元獲承接，做價跌穿300萬元、重回剛「撤辣」時價位、實呎9213元；不過，原業主2010年以146萬元購入，持貨12年，帳面獲利152.5萬元或一倍。
鍾續指出，荃灣中心暫時放盤約有50個，當中4個叫價低於300萬元。
景明苑未補價3房36年升值9倍
另利嘉閣首席聯席董事鄧達榮稱，將軍澳居屋景明苑C座中層01室，實用面積554方呎3房戶，望內園及樓景，獲綠表客垂青，以290萬元（未補地價）售出、實呎5235元；原業主早於1988年以約29.2萬元買入（未補地價），持貨36年，帳面獲利260.8萬元，期內升值近9倍。
中原分行經理關偉豪表示，將軍澳維景灣畔第11座中高層F室，實用面積665方呎3房連套房間隔、望山景，以1020萬元易手、實呎15,338元；原業主2015年以約952萬元購入，持貨9年，帳面賺約68萬元或7%，若扣除稅項和其他開支，料微利離場。
Mandy Lieu 8500萬放售珒然
豪宅方面，太陽城集團前主席周焯華前女友Mandy Lieu持有的西半山珒然高層戶，實用面積2182方呎，其放售價一減再減，物業最新以8500萬元放售、即意向呎價約3.89萬元，較2014年購入價逾9132萬元，低632萬元或低近7%。