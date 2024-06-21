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經濟
國際金融

英倫銀行利率不變符預期 瑞士央行再減息1/4厘

【明報專訊】歐美股市周四早段向好，美股標普500指數曾創新高，主要由於英倫銀行可能暗示接近減息，瑞士央行更連續兩次減息，令放寬貨幣政策憧憬重燃，加上Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等科技股持續升勢都利好大市。英倫銀行周四議息後以7票對2票通過，維持指標利率於5.25厘的16年高位，符合市場預期。投反對票的副行長Dave Ramsden和貨幣政策委員會成員Swati Dhingra支持立即減息0.25厘，與上次議息相同。

市場料英8月減息概率升至五成

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表明，英國5月通脹3年來首次回落至2%目標是好消息，需要確保通脹維持低位，所以沒有調整利率。議息聲明強調，短期通脹展望和薪酬增長已降溫，部分官員形容維持利率不變是「很好平衡」各種風險的決定，即使5月服務業通脹高於市場預期，但沒有明顯改變整體物價降溫的趨勢。外界將有關看法解讀為暗示接近減息，交易員預期下次在8月議息時減息0.25厘的概率，由議息前低於40%升至50%左右。英鎊兌美元曾跌穿1.27，兌港元亦失守9.9關口。

同日歐洲還有瑞士和挪威議息，其中瑞士央行連續第二次減息，指標利率調低0.25厘至1.25厘，大致符合市場預期。央行解釋通脹壓力稍為降溫，而且瑞士法郎匯價近期強勢，都是減息原因，又將後年通脹預測調低至1%，較5月通脹1.4%更低。

聯儲官員：料一至兩年通脹才達2%目標

美國聯儲局上周議息後亦維持利率不變，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）周四表明，薪酬增長仍然有點太高，預期要一至兩年通脹才能回落至2%目標。他本周曾形容12月減息是合理期望。

但美國經濟數據繼續有轉弱迹象，上周新申領失業救濟人數，雖然由10個月高位回落，但僅輕微減少5000人至23.8萬人，減幅較市場預期的8000人少。4周平均申領人數更升至逾23.2萬人，是去年9月以來最多。5月新屋動工亦降至4年來最少。

美股在周三假期後復市早段靠穩，標普500指數首次突破5500點，受惠人工智能晶片龍頭Nvidia再創新高，曾升逾3%，鞏固全球最大市值公司的地位。戴爾（英：DELL）和超微電腦（美：SMCI）分別曾升逾5%和9%，主因獲富豪馬斯克旗下人工智能公司訂購數據伺服器。歐洲股市普遍上揚，上周受政治困擾的法國股市曾反彈逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]

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