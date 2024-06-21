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經濟
國際金融

WSJ：蘋果擬加快覓內地伙伴提供AI大模型

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）上周在開發商大會表明，將在手機等裝置加入度身訂造的人工智能（AI）系統，但完全沒有提及第二大市場中國，可能因為需時尋找內地伙伴。《華爾街日報》周四引述消息稱，蘋果今年初曾探討申請在內地推出外資的人工智能大語言模型，但最後相信不能通過審批，所以決定加快與內地伙伴洽商，例如百度（9888）、阿里巴巴（9988）和阿里、騰訊（0700）有投資的初創公司百川智能等。但距離傳統上每年推出新手機的時間只有3個月左右，至今仍未宣布達成任何協議。

網信辦批117個AI產品 沒外資開發

內地要求收集大量文字、圖片、影片等數據以訓練基於大語言模型的人工智能對話工具之前，需要先經過審批，截至3月，國家網信辦批出117個生成式人工智能產品，沒有一個由外資開發。

同屬外資的韓國三星（Samsung）新款手機，就由百度提供圖像搜尋引擎、人工智能生成文字等功能，但評價參差，有用戶覺得翻譯中文較準確，但亦有人投訴未能辨識圖片的車型和建築物。

由於華為等國產手機已包括人工智能，蘋果相對落後，研究機構Counterpoint早前統計，蘋果iPhone中國銷售第一季跌近20%，市佔率落後於榮耀和Vivo兩大國產品牌。Counterpoint關注中美關係緊張，美國公司逐一受針對，蘋果重振銷售之路並不容易。

（綜合報道）

[國際金融]

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