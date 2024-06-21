富臨中心全層1.6億沽 6年蝕逾半

翻查資料，原業主2018年4月分別逾1.77億及逾1.67億元向發展商億京等一手購入，即共涉約逾3.44億元，購入4年後低調放售，曾於2022年以4.6億元放售，惟未能成功，若以最新成交價計，帳面蝕逾1.84億元或53%。

此外，荃灣眾安街106號地舖，面積約1200方呎，原業主早在1972年47萬元購入，舖位及後成為遺產貨，早前以5000萬元、呎價約4.16萬元放售。資料顯示，上述商舖上月3680萬元易手，物業52年升值3633萬元或77倍。

都大租日新舍啟德100個宿位

另外，宏安地產（1243）新蒲崗六合街全新共居公寓「日新舍啟德」，最近正式開始招租，並收到來自內地、海外來港留學學生的大量查詢，目前有約300個宿位租出，其中香港都會大學大手承租逾100個宿位。

宏安表示，是次合作將為日新舍啟德，帶來更加多元化和充滿活力的社區氛圍，以及為學生提供更優質住宿環境和便利設施。日新舍啟德亦與位元堂合作，為住客提供定期中醫到診服務，免費健康講座，住客亦可以到鄰近位元堂門店享用購物及診症優惠；因應來港留學生對物流及存倉的需求，日新舍特地邀請了菜鳥物流及時昌迷你倉合作，提供優惠予學生。