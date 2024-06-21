吉喆4連撻 發展商殺訂逾112萬

另外，內房中冶（1618）發展、已屆現樓的青山公路青龍頭逸璟．龍灣，亦新錄1宗撻大訂，為第1座3樓D1室，屬實用面積907方呎3房戶型，原於2022年3月以1466.2萬元沽出，買家亦已簽署正式合約，惟最新顯示交易已取消，估計撻大訂料遭沒收10%訂金、涉約146萬元。綜合市場資訊，本月至今主要新盤累錄約32宗撻訂或取消交易個案。

帝滙豪庭本月開齋 4房5850萬沽

一手成交方面，本月至今整體一手市場共沽約360伙，昨日不乏高價成交。恒地（0012）旗下西半山羅便臣道現樓帝滙豪庭，新錄本月首宗成交，為16樓A室，實用面積1735方呎4房間隔，成交價5850萬元、實呎3.37萬元。

晟林全盤79伙沽清

內房福晟（0627）持有的何文田喇沙利道現樓晟林，新售出18及19樓複式大戶，實用面積3949方呎另連平台和天台，附3個車位，以6650萬元沽出、實呎16,840元；項目售出上述單位，全盤79伙悉數沽清。至於鷹君（0041）和港鐵（0066）合作的何文田站朗賢峯IIA期，透過招標售出第3座26樓C室，實用面積899方呎3房戶，成交價2217.4萬元、實呎2.46萬元。

蔚藍東岸增樓價5%現金回贈

此外，五礦地產（0230）油塘現樓蔚藍東岸，2020年底推出至今累售427伙、套現逾38億元之際，新增「0壓力」現金回贈，買家於簽署臨時買賣合約的日期起計第30天後，可獲相等於樓價5%金額之回贈，名額10個。