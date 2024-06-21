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經濟
2024年6月21日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
3中型新股同日招股 集近15億 老鋪黃金籌7.9億最多 天地聚合基石投資者佔八成
彭博：納斯達克加強內地香港小型IPO審核
人民幣中間價跌見7個月低
人行維持LPR不變
恒指回吐95點 中特估續撐市
證監吊銷岑偉納牌照7個月 指沒妥善管理基金 投資組合高度集中兩港股
莎莎去年純利升2.8倍 本季港澳營業額跌22%
維他奶去年多賺近1.6倍 暫無再加價計劃
證監會點名股權高度集中 長久股份曾挫75%
惠譽：政策支持外需復蘇 上調中國今年GDP增速至4.8%
OpenAI聯合創辦人「另起爐灶」 專注建安全超級智能 不受短期商業壓力左右
WSJ：蘋果擬加快覓內地伙伴提供AI大模型
英倫銀行利率不變符預期 瑞士央行再減息1/4厘
張兆聰：創新奇智超小注等飈升
人民幣定存高息精選
植耀輝：Nvidia台積電仍為首選
方保僑：Tesla 2024股東大會啟示
技術取勝：心動回調料19.5元有支持
盧駿匡：新一輪升浪或由舊經濟股帶動
劉思明：港股相對堅挺 受北水支持股份料跑贏大市
周顯：財金當局無知 整死港股
譚新強：Nvidia市值「登極」 提早實現7年前黑馬預測
湯文亮：桃花源喻香港 特首無拋錯書包
尚逸折實均呎近2萬 8年區內新低 213呎折實381萬入場 最快七一首輪開售
吉喆4連撻 發展商殺訂逾112萬
話你知：大鴻輝4年前7億統一業權
馬雲鄰居Branksome Crest特色戶2.5億沽
富臨中心全層1.6億沽 6年蝕逾半
University Hill現樓會所首曝光
技術取勝：心動回調料19.5元有支持
【明報專訊】華潤建材守或上試1.7元（圖）
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