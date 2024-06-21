惠譽：政策支持外需復蘇 上調中國今年GDP增速至4.8%

惠譽指出，中國內需依然疲軟，房地產行業仍是拖累經濟活動的主要因素。惠譽評級亞太區企業評級高級董事金泰倫表示，預計2024年中國新房銷售將下降15%至20%，介乎8.3萬億元至8.8萬億元（人民幣．下同），新房銷售面積下降10%至15%，降至8至8.5億平方米，平均售價下降5%。

近期提振措施 穩定一線城市新房銷售

針對近期推出的一系列房地產行業提振措施，惠譽認為，在一定程度上有助穩定一線城市新房銷售。對於中國的通縮風險，該行明確指出，中國經濟不會陷入通縮，隨着震盪的豬肉價格止跌回升，通脹率將在今年年底升至1.3%。該行認為，今年下半年財政支持或成為中國政府提振經濟和規避通貨緊縮風險的核心動力。去年下半年財政政策轉為擴張，從而推動經濟增長。今年首季度財政政策的實施力度並不大，財政脈冲僅輕微擴張，但迹象表明地方政府專項債發行速度正在加快，將加大政策脈衝擴張幅度。未來中央政府將在提供財政支持方面發揮更大作用，中央政府的債務規模仍較低，有能力以具有吸引力的成本發債。

惠譽預計，中國債務佔GDP的比重在中期內將繼續穩步上升，但大規模或有負債爆發的情形不可能發生，銀行將通過持續的貸款重組談判，在削減城投債務方面發揮積極作用，大型銀行在這一漸進的談判過程中更具優勢。

Jeremy Zook還談到了中國中期發展前景，預計在大型製造業和科技行業、高投資和城市化進程的支持下，未來幾年中國經濟增速將保持在4.5%左右。