明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

證監會點名股權高度集中 長久股份曾挫75%

【明報專訊】吉林前首富薄世久旗下的半新股長久股份（6959）在本周一晉升為「紅底股」後，周三即遭證監會點名股權高度集中，昨日股份開市曾一度再創新高，進一步升至108.2元，惟其後「冧棚式」急挫，急跌至低見26.15元，跌幅逾75%，收市仍跌65.71%，報36元，市值由近219億元跌至72.8億元，昨日成交金額5454.83萬元，換手率0.69%。

在周三證監會警示長久股份於6月3日，包括公司執董賈惠在內的9名股東合共持有該股4873.9萬股或24.11%權益，連同公司行政總裁薄世久及主席李桂屏手上持有的1.5億股或74.2%權益，相當於該股已發行股本的98.31%，街貨僅得342.1萬股或1.69%，薄李二人為夫婦關係。

值得留意的是，長久股份在今年1月9日起始在主板上市，招股價5.95元，上市不足半年長久股份已晉升「紅底股」，在「冧棚」前累升近17.2倍，即使昨日大跌，仍累升近3.4倍。公司將在7月8日迎來首階段上市禁售期結束，次階段在2025年1月8日屆滿。

周一成「紅底股」 昨創新高後急挫

事實上長久股份的大部分權益似乎一直把持在少數股東手上，據公司於1月8日公布最終發售價及配發的公告，當時薄世久家族及9位股東於上市時已持有近1.98億股或97.71%權益，當時公司亦在同一公告上發出股權高度集中警告。

長久股份近月屢傳好消息，包括自3月17日發盈喜，預期2023年度經調整淨利潤按年增加50％至60%；其後5月16日公布將獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股，並於5月31日收市後生效；公司再於5月30日披露將召開董事會及建議宣派特別息，其後在6月12日公布為慶祝其被納入MSCI中國全股票小型股指數成分股及財務穩健，決議豪派每股0.43元特別息，並將於7月16日或前後派付予股東。

3月發盈喜 本月決議豪派特別息

長久股份曾被市場預期或會在9月獲納入「港股通」，但納入港股通的核心要求是成為恒生綜指成分股，但新納入的成分股需滿足數類條件，包括市值、流動性、股權不過度集中、不長期停牌。而長久股份在被證監會作出股權高度集中警示後，或不符合恒指公司的規定。即使公司發表通告已解決股權高度集中問題，仍要觀察最少12個月才有望重新納入。

相關字詞﹕恒生綜指 港股通 李桂屏 股權高度集中 證監會 紅底股 吉林首富 薄世久

上 / 下一篇新聞

3中型新股同日招股 集近15億 老鋪黃金籌7.9億最多 天地聚合基石投資者佔八成
3中型新股同日招股 集近15億 老鋪黃金籌7.9億最多 天地聚合基石投資者佔八成
彭博：納斯達克加強內地香港小型IPO審核
彭博：納斯達克加強內地香港小型IPO審核
人民幣中間價跌見7個月低
人民幣中間價跌見7個月低
人行維持LPR不變
人行維持LPR不變
恒指回吐95點 中特估續撐市
恒指回吐95點 中特估續撐市
證監吊銷岑偉納牌照7個月 指沒妥善管理基金 投資組合高度集中兩港股
證監吊銷岑偉納牌照7個月 指沒妥善管理基金 投資組合高度集中兩港股
莎莎去年純利升2.8倍 本季港澳營業額跌22%
莎莎去年純利升2.8倍 本季港澳營業額跌22%
維他奶去年多賺近1.6倍 暫無再加價計劃
維他奶去年多賺近1.6倍 暫無再加價計劃
惠譽：政策支持外需復蘇 上調中國今年GDP增速至4.8%
惠譽：政策支持外需復蘇 上調中國今年GDP增速至4.8%
OpenAI聯合創辦人「另起爐灶」 專注建安全超級智能 不受短期商業壓力左右
OpenAI聯合創辦人「另起爐灶」 專注建安全超級智能 不受短期商業壓力左右
WSJ：蘋果擬加快覓內地伙伴提供AI大模型
WSJ：蘋果擬加快覓內地伙伴提供AI大模型
英倫銀行利率不變符預期 瑞士央行再減息1/4厘
英倫銀行利率不變符預期 瑞士央行再減息1/4厘
張兆聰：創新奇智超小注等飈升
張兆聰：創新奇智超小注等飈升
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：Nvidia台積電仍為首選
植耀輝：Nvidia台積電仍為首選
方保僑：Tesla 2024股東大會啟示
方保僑：Tesla 2024股東大會啟示
技術取勝：心動回調料19.5元有支持
技術取勝：心動回調料19.5元有支持
盧駿匡：新一輪升浪或由舊經濟股帶動
盧駿匡：新一輪升浪或由舊經濟股帶動
劉思明：港股相對堅挺 受北水支持股份料跑贏大市
劉思明：港股相對堅挺 受北水支持股份料跑贏大市
周顯：財金當局無知 整死港股
周顯：財金當局無知 整死港股
譚新強：Nvidia市值「登極」 提早實現7年前黑馬預測
譚新強：Nvidia市值「登極」 提早實現7年前黑馬預測
湯文亮：桃花源喻香港 特首無拋錯書包
湯文亮：桃花源喻香港 特首無拋錯書包
尚逸折實均呎近2萬 8年區內新低 213呎折實381萬入場 最快七一首輪開售
尚逸折實均呎近2萬 8年區內新低 213呎折實381萬入場 最快七一首輪開售
吉喆4連撻 發展商殺訂逾112萬
吉喆4連撻 發展商殺訂逾112萬
話你知：大鴻輝4年前7億統一業權
話你知：大鴻輝4年前7億統一業權
馬雲鄰居Branksome Crest特色戶2.5億沽
馬雲鄰居Branksome Crest特色戶2.5億沽
富臨中心全層1.6億沽 6年蝕逾半
富臨中心全層1.6億沽 6年蝕逾半
University Hill現樓會所首曝光
University Hill現樓會所首曝光