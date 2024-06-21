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經濟

莎莎去年純利升2.8倍 本季港澳營業額跌22%

【明報專訊】莎莎國際（0178）昨公布截至今年3月底全年業績，受惠於集團主要收入來源的港澳地區，與內地通關帶動，營業額按年升25%，年內純利2.19億元（見表），按年升近2.76倍。每股盈利0.071元，派未期息0.05元，全年派息比率達七成，為莎莎自2019年派發末期息後，集團時隔5年首次恢復派息。莎莎國際主席及行政總裁郭少明表示，董事會一直商討股息政策，若現金流狀况維持，相信集團未來派息比率達七成的機會大。

未期息0.05元 時隔5年復派息

莎莎年內營業額為43.67億元，按年升25%。毛利為17.83億元，按年升27%。毛利率為40.8%，按年升0.8個百分點。港澳地區營業額為34.1億元，按年升31%。郭少明表示，去年1月港澳地區與中國內地恢復通關，並出現「報復性消費」刺激業務增長。

截至今年3月31日，莎莎總庫存按年增加5%至7.05億元，其存貨周轉天數則為100天，較上年度減少16天。莎莎國際執行董事及首席財務總監何榮輝表示，隨着港澳核心市場重現旅客，加上東南亞和中國內地恢復增長，集團需增加庫存以滿足市場需求。

莎莎亦公布最新營運數據，集團指今年4月至本月16日，港澳營業額按年跌22%至5.79億元。郭少明解釋，港人北上消費亦有影響，但他稱「最重要其實不是上多少人（指港人北上），最重要為有多少（內地）旅客下來。」

郭少明建議，港府應爭取中央將內地旅客免稅額提高，而業界現時正爭取3萬元的免稅額，惟他比較保守，認為由現時的5000元增至1.5萬元的話，「在我們（化妝品零售）行業已很受益……多了1萬元，（可以）買多很多護膚品。」他續稱，港府5000元內地旅客免稅額維持了28年，指「真的很應該改」。

內地旅客免稅額維持28年 籲政府爭取提高

郭少明亦建議，放寬內地旅客的「一簽多行」，將其擴大並涵蓋其他大灣區城市，以及建議內地客到港可免簽證，「只是單做大灣區的一簽多行或免簽證已經足夠支持香港。」他續稱，現時港人北上消費持有回鄉證過關即可、較為方便，內地人到港則需簽注，認為開放更多內地旅客「一簽多行」城市及免簽注，則可「公平啲」。

相關字詞﹕免簽證 一簽多行 北上 化妝品 末期息 派息 恢復派息 報復性消費 郭少明 莎莎國際

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