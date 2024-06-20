Nvidia成全球最大市值公司 達3.335萬億美元 超微軟蘋果「登頂」

自從AI對話模型ChatGPT於2022年底面世，各國科技公司紛紛加快研發AI模型和應用，掀起全球熱潮，Nvidia憑可快速處理大量數據的晶片，供應行業重要支柱基建，例如數據中心，銷售以倍數飈升，股價節節上升，5年內由二十大企業不入到1年前晉身第五。只用9個月時間，市值就由1萬億美元倍增至今年2月的2萬億美元，突破3萬億美元更只經歷3個多月。

Nvidia股價今年升約1.7倍

去年已是標普500指數表現最好的股份，Nvidia股價今年來再升約1.7倍，回報明顯跑贏微軟的19%，加上本月開始將股份「一拆十」，每股由1000美元降至100多美元，吸引更多散戶入市。若由1999年上市開始已持有，累積回報達5910倍以上，是最少過去一世紀以來表現最好的股份。

有科技股策略師形容，現時是氣氛和情緒主導股價，1個月急升40%並不尋常，只要少許不利消息，股價隨時大幅回調。

私募基金紅杉資本3月估算，AI熱潮開始以來，在Nvidia晶片的投資已達500億美元，但AI生成式模型初創企業銷售累積只有30億美元，在回報遠遠追不上開支下，熱潮能持續多久成為疑問。有經濟師更形容已見泡沫，或支持美股再升一年，但最後會爆破。

不少分析員認同，Nvidia行政總裁黃仁勳豪言AI是新工業革命的基礎，Nvidia正是AI工廠，新款晶片到明年仍供不應求，紛紛調高盈利預測，預期市盈率由1年前84倍降至約44倍。

但資金環境亦對科技股很重要，最終視乎息口。多名聯儲局官員周二強調，需要更多數據顯示通脹持續回落才考慮減息，聯儲局理事庫格勒（Andriana Kugler）重申，如果經濟狀况一如預期，今年稍後適宜減息。

聯儲官員稱通脹持續回落才減息

負責議息的聯邦公開市場委員會副主席、紐約聯儲銀行行長威廉姆斯（John Williams）預期倘通脹持續降溫，未來數年息口應向下。但聖路易聯儲銀行行長穆薩利姆（Alberto Musalem）4月上任以來首次公開發言認為，數個月甚至數季之後才應開始減息。

受惠Nvidia創新高帶動科技股氣氛，MSCI全球指數周三曾創新高。美國周三是假期，金融市場休市，歐洲時段交投較淡靜，英國、法國、德國股市變動不大。

（綜合報道）

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