恒珀折實均呎近1.9萬 高二手一成 1房折實513萬入場 周六先到先得賣30伙

明報記者 江俊洋

長沙灣及深水埗一帶對上一個開售全新盤，為鄰近港鐵石硤尾站、恒地（0012）發展的樓花盤Belgravia Place，今年2月首推148伙，折實均呎15,902元，即恒珀首批折實均呎高約18%。至於恒珀位於昌華街，鄰近長沙灣港鐵站，附近亦有半新盤，包括同屬恒地、樓齡約3年的家壹，2019年3月首批以折實均呎20,850元推出，當時貴絕同區新盤，目前屋苑二手均呎16,833元，即恒珀首批折實均呎高於家壹二手均呎逾一成。

周六賣樓兼開放現樓示範單位

項目明天才首度開放現樓示範單位予傳媒參觀。恒和地產總監潘碩衡認為，項目開價非常貼市，目標客源為分支家庭、換樓客及重建戶，售樓當日會開放現樓示範單位予公眾參觀。是次推售的30伙，集中於5樓至27樓A、B室，屬實用262至462方呎的1房及兩房單位，定價611萬至1229萬元，扣除最高基礎折扣16%，折實價約513萬至1032萬元，折實實呎17,108至23,356元，折實均呎約18,754元。

入場單位為6樓B室，實用面積300方呎，1房間隔，折實價513.24萬元、折實實呎17,108元。項目設3種付款方法，包括60天現金付款計劃、嘆住付款計劃，以及HEA住付款計劃；發展商亦提供上限4.25%印花稅優惠，以及最高逾8萬元家具禮劵及搬屋等優惠。

此外，還有專為大手買家而設的雙重置業優惠，凡購買兩伙或以上可獲再多2%折扣優惠，以1房入場單位為例，折實價可低至近490萬元。另嘆住付款計劃及HEA住付款計劃，則設有提前付清餘額現金回贈，最高相等於樓價3%。

黃金海灣‧意嵐單位182呎起

新地（0016）屯門NOVO LAND第3B期周六開售160伙之際，樓花期長約17個月、旭日國際旗下同區項目黃金海灣‧意嵐，經過一輪軟銷後，昨亦上載樓書。旭日國際開發部董事總經理李炳餘表示，會留意市况，盡快開放示範單位及開價。項目提供692伙，實用面積由182至767方呎，涵蓋開放式至3房間隔，以及小量特色戶。其中第5A座5樓K室、第5B座7樓K室，屬實用182方呎、開放式間隔連平台特色戶，平台面積149至155方呎，料成為青山公路一帶新盤最細面積單位。翻查資料，同區由香港小輪（0050）等合作的帝御‧嵐天，面積最細單位為184方呎開放式戶。