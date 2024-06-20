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經濟
2024年6月20日星期四
技術取勝
投資策略
國家隊購港股央企ETF 稱堅定看好 恒指彈514點 收復多條移動平均線
「618」銷售報捷 電商零售商股急升
中證監推科創板八條 強化硬科技定位
IMF滬成立區域中心 加強亞太地區工作
證監會全年虧損擴至2.98億
華為據報免收微信分成
人行：買賣國債屬幣策 非量寬 搭配其他工具 營造適宜流動性環境
金融數據「擠水分」 不意味幣策立場有變
連鎖中餐廳綠茶集團 第四度申港上市
匯立：重組降成本 明年或賺錢 全資擁WeLend 更好利用存款
大華上調港今年GDP增長預測至2.9%
國泰上月載客量升18%
3宗「唱高散貨」案 移交區域法院審理
Nvidia成全球最大市值公司 達3.335萬億美元 超微軟蘋果「登頂」
日農林中金錯判減息步伐 沽4950億歐美國債「止蝕」
英上月CPI升2%符預期 近3年首達央行目標
張兆聰：液冷有實績 Vertiv候低吸
澳元定存高息精選
技術取勝：國藥20至22.5元區間上落
劉思明：資金面未見配合 港股反彈不宜太樂觀
周顯：小量孖展購長升股可發達
湯文亮：賣了樓的人是樓市後盾
恒珀折實均呎近1.9萬 高二手一成 1房折實513萬入場 周六先到先得賣30伙
摩通劉君博斥6750萬 入市ST. GEORGE'S
話你知：恒和6年前2.96億買殼
新地斥資數十億優化十四鄉配套
Campton公眾停車場8380萬易手
海璇兩房海景戶 月租4.5萬 呎租86元
法興林凱祺：倘保障房再貸款加碼1萬億 內房或回穩
技術取勝：國藥20至22.5元區間上落
【明報專訊】頤海料難升破50天線企穩（圖）
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國家隊購港股央企ETF 稱堅定看好 恒指彈514點 收復多條移動平均線
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