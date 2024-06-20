大華上調港今年GDP增長預測至2.9%

雖然內地經濟回穩以及特區政府支持樓市和旅遊業的措施有利內需前景，但該行仍然密切監察各項風險，例如美國和歐盟實施的貿易關稅可能影響出口前景。大華預期經濟增長在今年第二季放緩至2.3%，隨後在下半年反彈至3.3%。

歐美貿易關稅或影響出口

至於全年整體通脹率預測、則由2.5%下調至2%，李國基稱，香港的通脹在1月至4月保持溫和，整體消費物價指數平均按年上升1.7%，而基本消費物價通脹率（不包括政府的一次性紓困措施）則按年上升1%。根據年初至今的通脹走勢該行下調了整體通脹率預測，而政府官方預測為2.4%。

李國基指出，香港的銀行體系總結餘處於約450億港元水平，是自2008年以來的最低水平，主要受銀行同業市場流動資金隨著利率上升而收緊。然而，港元銀行同業拆息已由2023年底的高位回落，而過去兩個月資金流入香港股市的步伐明顯加快，有助港元銀行同業拆息進一步走低。

根據歷史趨勢，當美國聯儲局在今年稍後開始落實減息時，香港和美國的息差可能會轉向利好港元。