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經濟
新股

連鎖中餐廳綠茶集團 第四度申港上市

【明報專訊】內地休閒中式餐廳運營商綠茶集團再遞表申請來港上市，花旗及招銀國際為其聯席保薦人。該公司曾於2021年3月、10月及2022年4月三度向港交所遞交上市申請，2022年時其申請已通過上市聆訊，惟最終未有如計劃在港進行招股，當時市場消息指綠茶集團擬集資逾11億元。

此次初步招股書顯示，截至今年6月11日，集團的餐廳網絡包括382間餐廳，並覆蓋中國21個省份、4個直轄市及兩個自治區。去年集團開設了89間新餐廳，並計劃於2024年、2025年、2026年及2027年分別開設112間、150間、200間及213間新餐廳。集團從事中式餐飲連鎖店經營、價格上標榜走親民路線，人均消費額60至80元人民幣，一般而言，每間餐廳提供50至80種菜品。

內地經營382間餐廳 去年賺3億

根據灼識諮詢報告，2023年在中國休閒中式餐廳品牌中，集團按餐廳數目計排名第三，按收入計排名第四。惟內地休閒中式餐廳市場高度分散，市場參與者眾多，2023年綠茶市佔率約0.7%。

財務方面，去年公司賺2.96億元（人民幣，下同），按年增加16.8倍，主要歸因於疫情之後餐廳表現的反彈及控制採購成本；同期收入35.9億元，按年增52%，主要由於疫情後客流量復蘇及餐廳數量的增加。集團集資所得將用於擴展餐廳網絡、設立中央食材加工設施、升級信息技術系統及相關基礎設施、撥作營運資金及其他一般企業用途。

另外，私人飛機製造商西銳飛機，以及內地信息技術解決方案供應商聲通科技昨日分別通過上市聆訊，兩家新股獨家保薦人均為中金。

明報記者 田越

[新股]

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