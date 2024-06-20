金融數據「擠水分」 不意味幣策立場有變

M1統計定義需考慮完善

潘功勝表示，隨着內地經濟結構轉型，實體經濟所需信貸增長亦有變化，現時內地社融存量逾390萬億元（人民幣，下同），M2餘額逾300萬億元，總量規模龐大，增速下降也是自然。從信貸結構上，現時近250萬億元貸款餘額，房地產、地方政府融資平台貸款佔比很大，現時它們不增反縮，餘下貸款先填補下降部分，其他才能算為增量貸款，因此整體信貸增速難保持以往10%以上的增速。他指現時貨幣信貸增長已由供給約束轉為需求約束，關注重點仍放在金額增長，有悖經濟運行規律，當局會把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性的指標，更加注重發揮利率調控的作用。

他續稱現時M1統計定義在30年前確立，隨金融服務便利化、金融市場創新，需要考慮完善，研究將個人活期存款及一些高流動性、有支付功能金融產品，納入M1統計範圍，以更好反映貨幣供應的真實情况。

另外，出席同一場合的國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，將研究出台推進保險業高質量發展的指導意見。他指出，進一步健全保險產品的定價機制，指導保險機構調整產品結構，有效防範利差損風險。