人行：買賣國債屬幣策 非量寬 搭配其他工具 營造適宜流動性環境

【明報專訊】中國人民銀行行長潘功勝昨日在上海陸家嘴論壇闡述未來貨幣政策框架，其中指正與財政部共同研究落實，將逐步把二級市場國債買賣納入貨幣政策工具，他強調此舉不代表人行搞量化寬鬆，指人行「既有買也有賣」，作為基礎貨幣投放渠道和流動性管理工具，會與其他工具搭配，共同營造適宜的流動性環境。
明報記者 歐陽偉昉
現時人行通過公開市場操作、中期借貸便利（MLF）投放資金。今年3月官方曾披露，國家主席習近平於去年10月中央金融工作會議提及，要在央行公開市場操作逐步增加國債買賣，當時已引起市場議論人行是否進行中國版量化寬鬆。潘功勝昨天指出，隨着金融市場發展，債券市場規模和深度提升，人行在二級市場買賣國債投放基礎貨幣的條件逐漸成熟，又提及央行要從宏觀審慎角度觀察市場，及時阻斷金融市場累積風險，並以美國矽谷銀行事件為例，指當前關注非銀行機構大量持有中長期債券的期限錯配和利率風險，保持正常向上傾斜的收益率曲線。
華西證券：MLF作用或漸被取代
華西證券報告指出，內地現時逆回購利率為1.8厘，存款準備金率為7%，仍有空間通過常規降息降準支持實體經濟，未來人行可通過買入國債投放資金，在月底到次月初市場冗餘資金較多時，則賣出國債以調節流動性，避免市場利率明顯低於政策利率。買賣國債與MLF功能相似，但MLF不能主動回籠資金，料MLF作用或漸被國債買賣取代。
人行貨幣政策委員會前委員余永定撰文指出，市場對國債需求旺盛，內地目前沒有大規模實行QE的必要，不過他指出目前國債發行量遠不足基建投資，以及防範房企、地方政府債務危機的資金需要， 一旦加快國債的發售頻率、加大國債發行規模，引入量寬或難以避免，他呼籲當局打破「量入為出」的傳統財政觀念束縛，一旦有需要就迅速推出量寬。
指人行將改進利率調控機制
另外，潘功勝亦提及，人行將改進利率調控機制，未來將考慮明確以某個央行短期操作利率為主要政策利率，稱7天期逆回購操作利率已基本承擔上述功能，其他期限政策工具利率可淡化政策利率色彩，逐步理順由短及長的傳導關係。另外調控短端利率時，人行通常會利用利率走廊工具，將貨幣市場利率限於一定區間，現時已初步成形，上限為常備借貸便利（SLF）利率，下限是超額存款準備金利率，總體寬度較大有利發揮市場定價作用。
分析：新利率走廊或收窄至1厘
現時常備借貸便利（SLF）和超額存款準備金利率為2.65厘和0.35厘，作為上下限與市場指標7天期銀行間債券質押式回購利率1.88厘有一定距離，澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬預期，新利率走廊有可能收窄至1厘，超額準備金利率或大幅提升，SLF則稍微下降。他又指市場不應期待人行短期內大幅降息，債券市場應考慮央行近期就債息作出的警示。人行上月針對長年期債息下跌，表示必要時會進行賣出國債等操作。