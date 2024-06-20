明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中證監推科創板八條 強化硬科技定位

【明報專訊】上交所科創板今年迎來5周年。中證監昨公布《關於深化科創板改革 服務科技創新與新質生產力發展的八項措施》（「科創板八條」）措施，當中包括優先支持「硬科技」於創科板上市，以及調整適用新股定價高價剔除比例等（見表）。中證監主席吳清表示，措施將進一步突顯科創板「硬科技」，以更好服務科技創新和新質生產力發展。與此同時，吳清亦表示會大力推動上市公司提升投資價值。將進一步引導上市公司樹立積極主動回報投資者的意識，加強與投資者溝通，提升信息透明度和治理規範性，更好運用現金分紅、回購注銷等方式回饋投資者。

大力推動上市公司提升價值

吳清昨出席上海陸家嘴論壇時提到，今年為上交所科創板設立5周年，他更率先預告將公布「科創板八條」措施，形容措施將進一步突顯科創板「硬科技」特色，以健全發行承銷、併購重組、股權激勵，以及交易制度，更好服務科技創新和新質生產力發展。

「科創板八條」提到，需強化科創板「硬科技」定位，並優先支持其具關鍵核心技術、市場潛力大，以及科創屬性突出的優質未盈利「硬科技」企業於科創板上市，適應相關企業投入大、周期長、研發及商業化不確定性高等特點，以提升該板制度包容性。

措施續提出，需於科創板進行深化發行承銷制度試辦，優化新股發行定價機制，於該板試辦調整適用新股定價高價剔除比例，並研究建立網下（即線下）專業投資者「白名單」制度，對頻繁高報價機構從嚴採取資格限制等措施。另外，亦提到完善該板新股配售安排，未獲利企業於公開發行股票鎖定比例更高、鎖定期限更長的網下投資機構，相應提高其配售比例。

據了解，目前新股發行定價機制中的最高報價剔除部分，為所有線下投資者擬申購總量的1%至3%，而科創板將試點統一執行3%的高價剔除比例，將有利進一步加大線下報價約束。

另外，「科創板八條」亦提出優化科創板上市公司股債融資制度，提高科創企業再融資審核效率；更大力度支持科創板上市公司，進行產業鏈上下游的併購整合，鼓勵綜合運用股份、現金、定向可轉債等方式實施併購重組；完善交易機制等。

相關字詞﹕科創板八條 定價 硬科技 上市公司 重組 併購 中證監 吳清 科創板 上交所

上 / 下一篇新聞