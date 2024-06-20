「618」銷售報捷 電商零售商股急升

聯想升9％ 升幅最勁藍籌

集團表示，小米官方旗艦店直播間支付金額突破10億元，創淘寶直播店舖自行直播新紀錄，小米之家銷售按年增長17%，手機銷售增長21%；線上線下即時零售業務累計銷額達6.5億元，手機銷售按年增長56%。此外，數據顯示，聯想（0992）今年618全網銷售額突破69億元，在個人電腦等15個產品類別中領先，公司昨收市大升9.03%至12.08港元，為升幅最大藍籌。

阿里（9988）旗下淘天集團公布，2024年淘寶天貓618購物節期間，一共有365個品牌的成交額突破1億元，88VIP會員規模更創新高，新增會員數按年增長超過65%。截至6月19日凌晨零時，365個品牌在天貓618成交額突破億元，超過3.6萬個品牌成交額翻倍，當中蘋果（美：AAPL）、小米、茅台、格力、耐克（美：NKE）等品牌穩佔天貓618「10億俱樂部」。阿里昨收市報74.2港元，升2.9%。

京東（9618）公布，今年618活動期間成交額、訂單量齊創新高，超過5億用戶在京東618下單，京東直播訂單量按年增長超過2倍，83個品牌累計成交額超過10億元，超15萬個中小商家銷售增長超50%。