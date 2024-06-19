蔚藍東岸前臨維港 擁都會景

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

蔚藍東岸共由4幢住宅大廈組成，提供688伙，單位實用面積介乎237至2136方呎，戶型涵蓋開放式至4房，主打一房及兩房中小型單位，佔整個樓盤單位總數逾五成。

單位總數688伙 已屆現樓

項目亦提供44個特色戶，包括31伙連平台戶、5伙連天台戶、5伙複式單位、3伙頂層特色戶，當中第1座設4部升降機，其中2部分別位於兩個私人電梯大堂內，為A、B室住戶專用，加上享有海景，是屋苑最優質單位。

是次展示的第1座16樓A室現樓示範單位，實用面積1329方呎、4房雙套連儲物房設計；整體以棕色及大自然色調貫穿全屋，深色木地板配合木製家具，為室內添暖意，並可配襯戶外的山海景觀。大廳開則呈長形，明確區分飯廳、客廳，擺放家具後仍具充裕空間，加上連接露台，有理想採光度。

4房戶客飯廳分明 採光度佳

睡房方面，4間房間均享海景，面積較小的房間在擺放睡牀後，仍可放置衣櫃等較大型家具。至於主人房，可用衣櫃劃分出休息區及衣帽間，加上屬兩邊窗，戶主可享寬闊視野，欣賞遠至尖沙嘴的維港景致；主人房套廁同時設有浴缸、淋浴間，採雙洗手盆設計。廚房方面，櫥櫃佈局呈U形，配套家電以V-ZUG為主，包括抽油煙機，洗碗機及蒸焗爐等，並採德國Liebherr的雪櫃連酒櫃，設備齊全。

主人房可劃分成休息區衣帽間

至於兩房交樓標準現樓示範單位，包括第5座27樓E室，實用面積537方呎；客飯廳屬長形，露台敞門連接落地玻璃，不但有利賞景，亦提升室內採光度，減少住戶在白天使用電燈的需要。至於兩間睡房，分別享山景、海景，面積亦平均；廚房屬梗廚，設曲尺形櫥櫃，櫃底設LED燈帶。浴室方面，設浴缸及鏡櫃，屬有窗明廁，增加室內通爽度。

蔚藍東岸設123個住戶車位，但因項目基座另設公共停車場，提供約170個公眾車位，料可緩解部分車位緊張問題；住戶亦可乘搭小巴、巴士前往外區。

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